Do liberecké branky se postavil Jaroslav Pavelka, jehož forma jde neustále nahoru. Dobré rozpoložení stvrdil také v Ostravě, ačkoliv inkasoval jako první, když jej v 11. minutě překonal Marek Kalus. O chvíli později ale vyrovnal Jaroslav Vlach.

Na další branku se pak čekalo až do začátku třetí části, kdy misky vah převrhl na stranu hostů Michal Birner. V čase 48:52 přiblížil Tygry ke třem bodům Tomáš Rachůnek a když v 55. minutě zvýšil Radan Lenc na 4:1, nebylo pochyb o tom, že si Severočeši odvezou plný počet bodů.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (trenér Vítkovic): „Vstup do utkání jsme měli dobrý. Pomohli jsme si přesilovkou a šli jsme do vedení, bohužel jsme ho však neudrželi déle. Brzy jsme totiž dostali smolný gól. Dál jsme se ale drželi, kdy nás podržel gólman Dolejš, protože tam byly dva nebo tři nájezdy. Po gólu na 1:2 šlo mužstvo psychicky dolů, už jsme neměli sílu, abychom s výsledkem něco udělali. Je to další zápas, kdy dřeme a bojujeme, ale bez výsledkového efektu. Sráží nás produktivita, to je teď naše největší slabina.“

Patrik Augusta (trenér Liberce): „Utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme tady vyhráli, ale první třetina patřila domácím, kteří na nás vlétli. Postupem času jsme se zlepšovali a ve druhé třetině jsme nedali dvě, tři jasné šance. Vychytal nás domácí brankář, i když jsme zvolili docela dobrá zakončení. Utkání jsme mohli zlomit dřív, ale střelecky jsme se prosadili až ve třetí části. Hodně nám pomohla druhá branka.“

Tipsport extraliga – 26. kolo

HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. M. Kalus (Mallet, J. Mikyska) – 14. J. Vlach (Průžek, T. Rachůnek), 44. Birner (Lenc, Knot), 49. T. Rachůnek (P. Jelínek, Průžek), 55. Lenc (A. Musil).

Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Kis, Axman.

Vyloučení: 5:3.

Využití: 1:1.

Střely na branku: 22:33.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Gewiese, R. Polák, Kovář, Štencel, Černý, Trška, Doudera – V. Polák, Hruška, Lakatoš – Krenželok, Dej, Schleiss – Mallet, Mikyska, Kalus – Lednický, Baláž, Ryšavý. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Bílí Tygři Liberec: Pavelka – Vitásek, Knot, Rosandić, Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner, Musil, Lenc – Rachůnek, Jelínek, Průžek – Vlach, Hrabík, Pavlík – Špaček, Šír, Pekař. Trenéři: Augusta a Kudrna.