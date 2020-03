V samotném závěru, přesně 42 vteřin před koncem, se ale vyšvihl do role mediální hvězdy. Nabral kotouč na hůl vedle brány a neomylně ho poslal přes celé hřiště. Gól, rozhodnuto a pojištění statusu první hvězdy utkání.

„Nemám slov. Jde o něco, co se často nestává. Zbývaly asi dvě minuty do konce, když jsem začal přemýšlet, že bych to mohl zkusit. Asi minutu do konce nahodili puk, nepřemýšlel jsem a snažil jsem se co nejrychleji vystřelit na druhou stranu. Najednou přišel gól,“ komentoval 18letý gólman úvodem. Sladkou odměnu si za těžkou dřinu zasloužil.

Pařík byl draftován v minulém roce, když si ho z celkové 87. pozice (3. kolo) vybralo Los Angeles Kings. Od té doby se talentovaný brankář ukázal na mistrovství světa, kdy pomohl vychytat silné Američany (3:4 v prodloužení). Právě bod ze zápasu s USA nakonec českému výběru zajistil postup do čtvrtfinále turnaje, kde padlo se Švédskem.

„Oficiálně šlo o můj první pokus o gól během zápasu. Samozřejmě střely přes celé hřiště zkouším snad každý trénink, někdy puk do brány spadne, jindy zase ne. A tentokrát naštěstí jo,“ dodal mládežnický reprezentant, který začínal s hokejem v Letňanech. Pak se přesunul do hokejové líhně v Liberci a zachytal si i za Benátky nad Jizerou v Chance lize.

Během aktuálního ročníku Pařík nastřádal za Spokane Chiefs ve WHL (Western Hockey League) dohromady 32 zápasů, udržel v nich 91,7% úspěšnost a inkasoval průměr 2,73 branek. Teď má ke všem statistikám ještě gól. „Určitě jde o něco, co chce zažít každý gólman. Je to něco nepopsatelného. Nějak jsem ani nepřemýšlel nad tím, jak gól oslavit. Udělal jsem první věc, co mi projela hlavou,“ zakončil Pařík.

Jeho počinu si okamžitě všimla i NHL, ještě totiž nikdy se nestalo, že by gólman vstřelil branku a zároveň udržel čisté konto.

Pochvalný příspěvek sdílelo na sociálních sítích právě i Los Angeles, které Paříka během jeho zámořské cesty piplá.

Kryštof Rossmann