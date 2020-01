V 17. kole Krajské ligy mužů v ledním hokeji byly naplněny papírové předpoklady. Ani jeden z favoritů nezaváhal. Jičín vydřel těsné vítězství v Turnově, Lomnice přetlačila Českou Lípu a liberecký Slavoj v utkání bohatém na góly předčil Varnsdorf.

Hokejisté České Lípy prohráli s Lomnicí. | Foto: Jaroslav Marek

Lídr tabulky a suverén letošního ročníku z Jičína zavítal do Turnova, kde svedl dramatickou bitvu až do úplného konce. V 9. minutě se sice Stavební stroje ujaly vedení zásluhou Krejčíka, ovšem za chvíli vyrovnal Kysela. Ve druhé třetině odskočil Jičín do dvoubrankového náskoku a vedl 3:1.