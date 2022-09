Liberecké Tygry povede novou sezonou kapitán Michal Bulíř.

„Je to změna. Mám větší zodpovědnost vůči týmu, ale na druhou stranu nechci, aby mě nová povinnost svazovala při výkonu. Jinak se toho pro mě moc nezměnilo. V sezoně to je většinou úplně jinak než v přípravě. V té jsem právě asi po čtyřech letech dal gól, ale netuším, jestli je to dobře či špatně (směje se). Loni jsem nedal ani jeden a ročník to byl pro mě vydařený. Je to prostě jiné, přátelské zápasy nemají náboj jako ligové. Až se soutěž rozjede a nás dopředu požene plná aréna, bude to mít ty správné grády,“ uvědomuje si Michal Bulíř.

Severočechům se do kádru povedlo přivést Michaela Frolíka, který má na kontě více jak pět stovek zápasů v NHL. Kladenský odchovanec nešel za Jaromírem Jágrem, ale kývl Tygrům. Duely s Kladnem tak pro něj budou hodně speciální. Kladno navíc bude první soupeř Liberce na jeho ledě v nové sezoně (neděle od 16.00).

„Rozhodně to bude trochu speciální. Uvidíme, jestli nastoupí Jaromír Jágr, proti Kladnu to bude každopádně vždy specifické. Budu se ale snažit udělat všechno pro Liberec, abychom vyhráli. Tlak na mě asi bude o něco větší než u jiných kluků. Velká očekávání si ale na sebe nekladu a vždy jsem si zakládal na práci. Budu makat a nechám na ledě všechno,“ slibuje Frolík, pro kterého je extraligový Liberec jakýmsi restartem, protože poslední sezony byly pro Frolíka složité.

„To teprve uvidíme. (smích) Příprava z mojí strany zatím nebyla úplně ideální, ale v každém zápase se cítím lépe. Už z minulosti vím, že mám trochu pomalejší starty a potřebuji chvíli času. Málokdy se mi stalo, že jsem sezónu začal hned špičkovými výkony. Nějakou dobu mi to vždy trvalo a samozřejmě není ideální čekat moc dlouho, ale snažím se na sobě na trénincích pracovat. Věřím, že se bude moje hra zlepšovat i nadále. Je to všechno o sebevědomí a když dva roky pořádně nehrajete, tak si ho zvedáte každou asistencí nebo gólem,“ uvědomuje si Michael Frolík.

NABITÝ DOMÁCÍ PROGRAM

Už v neděli 18. září se Tygři od 16 hodin představí proti kladenským Rytířům v prvním domácím extraligovém zápase nové sezony. A lákají fanoušky na nabitý program.

Před samotným startem zápasu otevře své brány u příležitosti 20 let od odehrání prvního extraligového zápasu v Liberci Klub legend Bílých Tygrů Liberec. Ten na utkání zároveň přivítá hned trojici prvních členů, kterými se stanou Jaroslav Kasík, Jiří Peřina a Ján Lašák. Slavnostní ceremoniál, během nějž se zmíněné trio stane historicky prvními členy tygřího Klubu legend, bude předcházet úvodu utkání.

Vrací se také hokejová tombola a bude též nová přestávková soutěž. V ní dvojice tygřích fanoušků poměří své znalosti o Bílých Tygrech a jejích dvaceti letech v extralize. Zpět je také oblíbená McDonald's Tygří Trefa, na kterou se příznivci Liberce těšit tradičně během druhé přestávky. Doznala však několika drobných změn.

(vev, hcbt)