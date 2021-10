Černé nálady panují v hokejových baštách na severu Čech. Poslední výsledky nebyly příznivé a Severočeši se usadili na místech v elitní tabulce, kde se jim rozhodně nelíbí. Liberec naposledy navíc schytal nepříjemný výprask v Třinci 2:7. Odčinit to chce v dnešním domácím zápase s Pardubicemi (18.00).

Liberec naposledy inkasoval sedm branek na ledě nepříjemného Třince. | Foto: ČTK

„Něco jsme si k zápasu v Třinci řekli. V příštích dnech zase půjdeme na stadion a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli v pátek. To tak prostě je, že se nám teď proti Třinci moc nedaří. Budeme co nejvíc makat a příště jim to vrátíme,“ řekl pro klubový web liberecký útočník Jan Ordoš, jehož celek trůní na desátém místě tabulky.