/FOTO, VIDEO/ Liberečtí hokejisté, kterým o vlásek unikla přímá účast v top čtyřce, musejí o postup do čtvrtfinále hokejové extraligy s Plzní tvrdě bojovat. Před úterní rozhodující pátou bitvou, která se hraje pod Ještědem od 19.00, nikdo v tygří smečce nepochybuje, že si mužstvo účast v dalších vyřazovacích bojích zajistí.

„Bude to válka a my ji budeme chtít vyhrát. Věřím, že dvakrát v řadě nás neporazí a my půjdeme dál, třetí zápas doma musíme prostě vyhrát,“ řekl rodák z Burnley Oscar Flynn, s 39 kanadskými body jedna z hvězd a opor Bílých Tygrů.

Právě šikovný Flynn po nedělním utkání číslo čtyři při rozhovoru pro ČT sport skousnout vedle prohry 1:2 v prodloužení i nadávky domácího fanouška. „Věděli jsme, že jedeme k těmhle lidem. Bez urážky, jsou tu jinak skvělí fanoušci. Ale u některých to vypadá takhle. Tečka. Ale já věřím, že Boží mlýny melou,“ uvedl s tím, že utkání nechybělo nasazení.

Tygři mečbol nevyužili. Rozhodne pátý zápas

Stav série je tedy 2:2 na zápasy a protože liberecká parta nedělní mečbol nevyužila, zbrojí na zápas o všechno. „Víme, co máme hrát a co od nich čekat. Zkušenosti na to, abychom to zvládli, máme i z minulého roku proti Kometě. Věřím, že to doma úspěšně ukončíme,“ konstatoval další forvard, liberecký odchovanec Jan Šír.

„Oběma týmům jde o všechno, takže očekávám hodně nasazení. Hraje se celkem na pět zápasů a my musíme pořád fárat. Myslím si, že tohle nás semkne ještě víc,“ burcoval na klubovém webu před rozhodujícím střetem zkušený 29letý zadák Richard Nedomlel.

Hráči se shodují, že důležité může být domácí prostředí. „Už ve třetí třetině nedělního utkání na plzeňském ledě jsme měli rozhodující gól na hokejce, vůbec to nemuselo do toho prodloužení dojít. Ale stalo se, jak se stalo. V pátém rozhodujícím zápase máme výhodu domácího prostředí. Vyhrajeme. Zregenerujeme a v úterý se vrátíme ve velké síle,“ dodal Šír.