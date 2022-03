Elitní čtyřka? Sen Tygrů z Liberce se po zásahu Brna rozplývá

Libereckým hokejistům se rozplývá sen o postupu do elitní čtyřky, která by pro Tygry znamenala v play off proklouznutí přímo do čtvrtfinále.

Liberec doma podlehl Brnu 2:3. | Foto: ČTK

Liberec totiž včera večer na domácím ledě podlehl těsně 2:3 brněnské Kometě. Za Severočechy se prosadili Najman a Filippi. V samém závěru to Tygři zkoušeli ve hře bez brankáře, ale na brněnského Čiliaka už vyzrát nedokázali, neprošla už ani dělovka domácího Vlacha. Liberec - Brno 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Branky a nahrávky: 16. A. Najman (P. Jelínek), 48. Filippi (L. Šmíd) – 9. P. Holík (P. Mueller, Ďaloga), 26. P. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 29. P. Holík (Ďaloga). Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Aubrecht, Derner, M. Ivan, Melancon, M. Rosandić, L. Šmíd (A), Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Klepiš, Ordoš, M. Zachar – Rychlovský, J. Vlach, J. Šír – A. Najman, P. Jelínek (C), Klapka. Trenér: Patrik Augusta. HC Kometa Brno: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, L. Doudera, R. Holland, Kučeřík, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – T. Šoustal, R. Pavlík, Kollár – Rákos, Šik, Dočekal. Trenér: Jiří Kalous. Volejbalisté hrají o pozice, Ústí jde o šestku, Liberci o posun do top osmičky