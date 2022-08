„Nejsme spokojení s porážkou. Jinak to utkání hodnotím jako takové letní, myslím si, že moc tutových šancí k vidění nebylo. Aspoň tedy do třetí třetiny, kdy přišlo na řadu takové ostřelování branek. Soupeř měl optický tlak a proměnil šance, které měl, kdežto my ne,“ řekl pro oficiální klubový web liberecký trenér Patrik Augusta.

Premiéru v brance si připsal Jakub Neužil, první starty za áčko prožili mladíci Jakub Dvořák a Mikuláš Jenčovský.

„Pro nás to bylo druhé přípravné utkání. V obměněné sestavě oproti tomu prvnímu. Chtěli jsme co nejdřív vidět všechny hráče, hlavně ty nové, kteří přišli v posledních měsících. Myslím si, že na jejich první utkání to vůbec nebylo špatné, i když tam samozřejmě momentálně vidíme spoustu věcí, které musíme do začátku soutěže odstranit a pracovat na nich. Myslím si, že jsme byli lepší než Liberec, výsledek hodnotit nechci,“ uvedl kouč vítězů Petr Haken.

Hokejová příprava:

Mladá Boleslav - Liberec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Šťastný (Najman, Lintuniemi), 32. Stránský (Pýcha, Lunter), 55. Stránský (Kotala, Lunter) – 18. Čederle. Rozhodčí: Hodek, Horák – Kajínek, Axman. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.

M. Boleslav: Novotný (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk, Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Aberg, Fořt, Lantoši – Kousal, Najman O., Šťastný – Lunter, Kotala, Stránský – Beránek, Bičevskis, Eberle.

Liberec: Neužil (Kváča) – Derner, Melancon, Rosandič, Ivan, Vitásek, Dvořák, Aubrecht – Najman A., Bulíř, Frolík – Jiruš, Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek, Čederle – Dlouhý, Šír Jenčovský.