Jakubec je totiž vystudovaný novinář a na přednáškách se setkával mimo jiné s Robertem Zárubou nebo Václavem Moravcem. Dlouho působil i jako šéfredaktor webu Bílých Tygrů.

Hned v úvodu přišlo odlehčení, protože jméno marketingového manažera se trochu rýmuje s názvem klubu. „Asi je to konečně nějaký důvod, proč tu jsem,“ směje se Dominik Jakubec.

Marketingové oddělení musí být s fanoušky neustále v kontaktu, ať už se hraje či nikoliv. Od začátku března má poněkud těžší úlohu. „Jako marketingový manažer se cítím pořád stejně, ale trochu z toho zmizel ten hokej. Řeší se neustále hromada věcí jako například plnění pro partnery, ale hokejové zápasy, čili hlavní složka, z toho vypadly,“ říká Jakubec.

„Jako zaměstnanci klubu chodíme pořád od pondělí do pátku do práce, ale chybí tomu páteční večery a nedělní odpoledne, na co se vždycky všichni těšíme,“ lituje manažer Jakubec.

Situace marketingového oddělení se dá přirovnat k pekaři, který by měl zakázáno péct housky a následně je prodávat. „Dá se to tak říct, ale pojmenoval bych to ještě trochu jinak. Když použiju toho pekaře, tak my jsme ve stavu, kdy sice můžeme upéct tu housku, ale už ji nemůžeme prodat,“ porovnává Jakubec.

V současné době rostou náklady, ale jsou téměř nulové zisky. „Přesně tak. Náklady jsou neustále, protože Bílý Tygr musí být pořád vidět. Musíme mít nadále nějakou prezentaci na billboardech a být ve spojení s fanoušky. Vůči divákům a partnerům máme spoustu závazků. Máme prodané permanentky a reklamu, a to všechno musíme nějak řešit. Chybí hokejové zápasy, při kterých bychom všechno zúročili a generovali nějaký zisk,“ doplňuje.

Úkolem marketingového úseku je komunikace s fanoušky a partnery. Jaké to je komunikovat s partnery, kteří chtějí vidět své logo a reklamu při zápasech? „Nejdůležitější na tom je, že lidi pořád chtějí hokej. Stále mají tygra v srdci. V posledních dnech jsme vytvořili dotazník pro fanoušky, kde se ptáme na jejich názor a pohled. Příznivcům ten hokej opravdu chybí, takže o to snazší s nimi je komunikace. Byl bych strašně rád, kdybychom mohli hrát alespoň bez diváků,“ přeje si nejen Jakubec.

Mnoho fanoušků investovalo do hokeje tím, že si nakoupili permanentku nebo uzavřeli smlouvu o reklamě s klubem. Nechtějí peníze zpátky? „Setkáváme se se spoustou různých reakcí. Jsou samozřejmě tací, kteří chtějí určitou část obnosu zpátky. Ale na druhou stranu jsou tací, kteří nám jasně říkají, že šli do toho rizika s tím, že počítali, že může být taková situace. Chtějí, aby Tygr existoval i nadále. Tyto reakce nás nakopávají,“ přiznává spokojeně Jakubec.

„Chápeme, že pokud si někdo za 5 000 korun koupí permanentku a teď neví, zda dostane peníze zpátky nebo místo toho inkasuje jinou kompenzaci, musí být pro fanoušky složitá situace. Všem fanouškům můžu říct, že o peníze nepřijdou. Máme vymyšlené cesty, jak jim je kompenzovat.“

Dominik Jakubec je ve skutečnosti kovaný novinář. „Je to tak. Vystudoval jsem žurnalistku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pak jsem přišel, jak se říká v novinářském poli, k temné straně síly a místo toho, abych psal všeobecně o všem, tak jsem se dostal do pozice PR, což je součást marketingu,“ představuje Jakubec svoji cestu.

Zajímavostí je, že přednášejícími na fakultě byli Robert Záruba nebo Václav Moravec. Na koho rád vzpomíná? „Upřímně vzpomínám na všechny, protože to byla neskutečná škola. Třeba Robert Záruba měl mnoho specialit, když nás posadil ke komentátorskému mikrofonu, pustil nám házenou a takřka bez přípravy jsme měli komentovat,“ vzpomíná na svá studentská léta.

„Co se týče novinářské stránky, tak jsem si všechno vyzkoušel na MS hráčů do 20 let v Kanadě. V případě takového turnaje konaného hodně daleko to funguje tak, že společnost eSports.cz vysílá své redaktory do místa dění a ti přinášejí kompletní zpravodajství pro další média jako iDnes.cz, Český rozhlas, české, slovenské nebo i švýcarské televize. Ještě větší zážitek bylo pořizování rozhovorů pro ruskou televizi, protože když na šéfa tiskového oddělení ruské reprezentace spustíte rusky, tak se většinou otočí a odejde, natož aby přivedl nějakého hráče,“ směje se Jakubec.

Poprvé se Jakubec dostal na zápas Bílých Tygrů v roce 2002 v baráži proti Kladnu. Od té doby se z něj stal kovaný Bílý Tygr.