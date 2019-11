Do liberecké sestavy se vrátil Michal Birner, který zaujal své místo na křídle prvního útoku. V brance opět dostal přednost Dominik Hrachovina, který vychytal vítězství proti Litvínovu a Zlínu.

Skóre utkání otevřel Tomáš Filippi. „Věděli jsme, že Kladno je urputný soupeř. Mají velmi dobrý tým. Vůbec jsme ho nepodcenili. Ukázalo se, že nač jsme se připravili, tak přišlo. Naštěstí jsme to zvládli a urvali jsme pro nás velmi důležité tři body,“ řekl po závěrečné siréně útočník Filippi.

„Kladno má rychlé a silné útočníky. Nechtěli jsme hrát moc u nás v pásmu, což se nám docela povedlo. Při hře pět na pět si myslím, že jsme měli víc šancí,“ pokračoval v hodnocení Filippi.

Liberec vyhrál pošesté v řadě. Co říká této sérii střelec Filippi? „Sedm je lepší než šest,“ usmívá se. „Je to dobré, že to takhle funguje. Musíme jít dál,“ burcuje nadále svůj tým.

„Je to dobrá odpověď na to, že jsme předtím pětkrát za sebou prohráli. Dokázali jsme se z toho dostat už před reprezentační přestávkou a pokračujeme v tom dál, což je super. Samozřejmě je vždycky lepší, že se vyhrává. Puky se k nám začínají odrážet, čemuž musíme jít naproti,“ má recept na pokračování vítězné série Filippi.

„Sáhli jsme si na dno a odrazili jsme se zpět na vítěznou vlnu,“ kvituje Filippi.

Jak do kabiny zapadl Dominik Hrachovina? „Chytá výborně. Podrží nás v momentech, kdy to potřebujeme a my mu to docela vracíme zpátky. Je úplně normální jako všichni ostatní,“ dodává s úsměvem liberecký forvard.

„Cítil jsem se dobře celý zápas, šlo na mě hodně střel. My jsme se dostávali do velkých šancí, které jsme neproměnili. Ale takový už je hokej,“ smutnil brankář Kladna Denis Godla, který se po druhém inkasovaném gólu hodně zlobil.

Godlovi se ale poslední dobou osobně daří. „Chytám všechny zápasy a cítím se dobře. Jsem rád, že můžu dávat mužstvu šance na vítězství. Je to jen na našich hráčích, kolik dají gólů. Když se teď daří v obraně, tak toho musíme využívat,“ je si vědom Godla.

Tygři se v dalším utkání střetnou s Olomoucí, a to v neděli 24. listopadu.