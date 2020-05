Do Liberce se vrací útočník Tomáš Filippi

Vedení Bílých Tygrů nadále buduje kádr pro nadcházející extraligový ročník. Další posilou do útočných řad je starý známý Tomáš Filippi, který se vrací do Liberce z Magnitogorsku. S klubem se domluvil na spolupráci do 30. dubna 2021.

Útočník Bílých Tygrů Tomáš Filippi. | Foto: www.hcbilitygri.cz/Marek Sekáč