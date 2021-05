Jakub Klepiš

Tou zatím nejzvučnější posilou je velezkušený forvard Jakub Klepiš. Odchovanec pražské Slavie má za sebou šestašedesát utkání v NHL a během své bohaté kariéry si vyzkoušel i KHL či švédskou ligu. Poslední sezóny už ale mistr světa z roku 2010 strávil v Česku, kde po návratu do rodné země nejdříve nastupoval za Třinec a poté za Mladou Boleslav. Loni oblékal dres brněnské Komety, kde patřil mezi hlavní opory mužstva. Nyní přichází zúročit své zkušenosti do Liberce. S vedením Bílých Tygrů se domluvil na jednoleté smlouvě s roční opcí.

Vyjádření sportovního ředitele Patrika Augusty: „V Jakubovi získáváme zkušeného hráče, který našemu týmu pomůže ve více rolích. Je to skvělý hokejista na přesilovky s obrovským citem pro hru a je stále vynikajícím bruslařem. Může hrát křídlo i centra. Prošel si zahraničními ligami, získal titul mistra světa, a ví, jak se profesionálně připravovat a jaké týmy vyhrávají tituly. Slibujeme si od něj, že svojí kvalitou pomůže naší ofenzivě, i že své hokejové mimohokejové zkušenosti předá našim mladším hráčům.“

Jan Ordoš

Po ročním angažmá v zahraničí se pod Ještěd vrací zpět Jan Ordoš. Šikovný útočník přišel do Liberce už jako dorostenec a přes Benátky se poté propracoval až do tygřího „A“ týmu, se kterým slavil většinu úspěchů z posledních let, včetně mistrovského titulu z roku 2016. Minulý rok se poprvé v seniorské kategorii rozhodl změnit prostředí a vyzkoušel si švédskou nejvyšší soutěž, kde nastupoval za tým IK Oskarshamn. Čtyřiadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi podepsal v Liberci kontrakt do 30. dubna 2023.

Vyjádření sportovního ředitele Patrika Augusty: „Ordyho nemusím našim fanouškům představovat. Jsme rádi, že když se Tygři vrací z ciziny domů, chtějí opět bojovat za Liberec. Honza je poctivý a pracovitý hokejista, který má tah na branku. Je zvyklý pracovat pro tým a nebojí se jít do tvrdých soubojů před brankou i u mantinelu. Věříme, že ho zahraniční angažmá a mezinárodní zápasy v reprezentaci inspirovaly a motivovaly na sobě dál pracovat.“

Martin Faško-Rudáš

Bílí Tygři přivádí i jednu „mladou pušku“, slovenského útočníka Martina Faška-Rudáše. Dvacetiletý rodák z Banské Bystrice na sebe skvělými výkony upozorňoval už v mládežnických kategoriích a neztratil se ani v kanadsko-americké juniorské lize WHL. V té strávil tři ročníky a poté se vrátil na Slovensko, kde oblékl dres Banské Bystrice. Za svůj mateřský klub zaznamenal v uplynulém ročníku tamní nejvyšší soutěže úctyhodnou bilanci 15+23 ve 48 utkáních.

Faško-Rudáš je také pravidelným slovenským reprezentantem v mládežnických výběrech. Svůj talent bude dále rozvíjet pod Ještědem, kde podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí.

Vyjádření sportovního ředitele Patrika Augusty: „Martin je mladý talentovaný hokejista s dobrými ofenzivními instinkty a tahem na branku. Chce hrát, chce tvořit hru, umí dobře vystřelit zápěstím, ale také vybídnout spoluhráče. Vyhlédli jsme si ho jako typologicky vhodnou posilu do našeho development programu a počítáme s tím, že Martin využije tygřího prostředí, bude na sobě intenzivně pracovat a pomůže našemu mužstvu být úspěšným. Reprezentoval Slovensko na MS juniorů a letos také poprvé reprezentoval svou zemi v seniorském týmu.“