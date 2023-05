Klubová legenda libereckých extraligových hokejistů 39letý bek Lukáš Derner naskočí v dresech Bílých Tygrů už do sezony s pořadovým číslem devatenáct. Sbírku dosud sehraných 970 zápasů v nejvyšší soutěži rozšíří i v příštím ročníku, smlouvu totiž na severu Čech o rok prodloužil. "Lukáš si svými výkony v minulé sezoně řekl o novou smlouvu," řekl generální manažer ambiciózního klubu z Podještědí Ctibor Jech.

Lukáš Derner prodloužil smlouvu o rok. Foto: hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Liberecký rodák si hokej poprvé vyzkoušel už v pěti letech a po většinu času zůstal věrný svému mateřskému klubu.

"I když už se nyní nachází ve věku, kdy jeho soukmenovci končí aktivní kariéru, Lukáš dokázal, že stále dokáže být nejen platným hráčem na ledě, ale také vzorem pro mladší hráče v kabině. Naším plánem do dalších let je sice nadále omlazovat kostru týmu, ale v této fázi o to více potřebujeme zkušené hokejisty se silným poutem ke klubu, což Lukáš stoprocentně splňuje,“ uvedl Jech.

Derner se velmi významně podílel na všech úspěších Tygrů v posledních letech. V mistrovské sezoně patřil mezi nejvytěžovanější hráče, spolehlivé výkony ale podával i v následujících ročnících a velkou měrou tak přispěl k zisku dalších tří stříbrných medailí.

Medailový sen se už rozplynul, Dukla na volejbalový bronz nedosáhla

Na novou sezonu se chystá i liberecký rodák Michal Bulíř, jemuž se celou sezonu lepila smůla na paty. Nejdříve měl pauzu v říjnu po zranění kotníku zapříčiněném zblokovanou střelou a když se vrátil, po pár zápasech se objevila další, daleko větší, komplikace s lýtkem.

"Troufám si říct, že to pro mě byla psychicky nejtěžší sezona v kariéře. Dlouho jsem byl mimo a bylo těžké se zase dostávat do tempa. Vrátil jsem se rovnou na play off, kde ty zápasy šly rychle za sebou a nebyl čas na oddych. Nejraději bych to hodil za hlavu," přiznal pro klubový web 31letý útočník, jenž si před zahájením přípravy užívá zasloužené volno: "Byl jsem na fotbale v Anglii. Mám rád Premier League a je to můj každoroční rituál. Jinak si samozřejmě užívám i času s rodinou."