Derby severu pro Litvínov! V prodloužení rozhodl Šimon Stránský

Pořádně zhurta začalo letošní druhé severočeské derby mezi libereckými Tygry a hosty z Litvínova. Kdo ve městě pod Ještědem nestihl začátek zápasu, ten musel litovat, protože to chvilkami vypadalo jako by týmy nastoupily bez brankářů. Po jedenácti minutách to totiž bylo 2:2.

Litvínov ulovil bonusový bod v Liberci po prodloužení. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš