„Fanoušky chceme nalákat na skvělý hokej s atmosférou srovnatelnou s extraligovým utkáním,“ říkají organizátoři Tomáš Navrátil a Adam Lochman. Zápas je na programu ve středu 11. března od 18 hodin v Home Credit Aréně.

Proč jste se rozhodli uspořádat hokejové derby mezi univerzitami?

Říkali jsme si, že je Liberec hokejové město a všude jinde na univerzitách hrají proti sobě derby a hodně se to osvědčilo. Po celé České republice na zápasy chodí hodně lidí, je tam skvělá atmosféra a univerzity tyto zápasy berou jako zpestření během semestru.

Chtěli byste z této akce udělat tradici a hrát každý rok?

Ano, chtěli bychom. Například UHK (Univerzita Hradec Králové – pozn. red.) vs UPCE (Univerzita Pardubice – pozn. red.) se hraje tuším už šestým rokem, je to skvělá akce nejen pro hokejisty, ale i pro studenty. Do budoucna bychom rádi hráli dvakrát v roce Severské derby, jednou u nás v Liberci, jednou v Ústí nad Labem.

V současné době funguje Univerzitní liga. Chtěli byste mančaft (TUL) dostat do této soutěže?

Ano, zatím jdeme po malých krůčcích, ale rádi bychom se přihlásili už příští rok. Hokejisty na to máme a chuť taky, takže v tom nevidíme problém. Na druhou stranu, musíme se dívat také na finance, které jsou s tím velmi úzce spojené. Do ULLH (Univerzitní liga ledního hokeje – pozn. red.) bychom ale rádi, pro budoucí studenty je to veliká motivace!

Na co byste nejvíce nalákali hokejové fanoušky?

Určitě na skvělý hokej s atmosférou srovnatelnou s extraligovým utkáním. Bude to derby, takže zápas bude mít o to větší náboj. Během přestávek máme přichystané soutěže o krásné ceny. Když si fanoušci koupí lístek, tak mají v ceně také vstup na afterparty, která bude na Harcově, na kolejích.

Z jakého důvodu jste zvolili místo konání Home Credit Arenu a ne vedlejší Svijanskou arénu?

Nejdříve jsme chtěli utkání sehrát ve Svijanské aréně, ale po schůzce s vedením Sport Parku Liberec a Bílými Tygry jsme se dohodli, že to bude v Home Credit Areně. Jsme za to velmi rádi, že nám to vedení Bílých Tygrů umožnilo a tímto jim chceme poděkovat a budeme se snažit halu naplnit fanoušky a samozřejmě vyhrát na domácím ledě.

Jaký je váš názor na univerzitní hokej?

Je to skvělá příležitost pro kluky, kteří museli hokej odsunout na vedlejší kolej právě kvůli studiu a nemají možnost si zahrát na lepší úrovni, na kterou byli zvyklí. Bylo by smutné skončit s hokejem, proto nám přijde, že je zde super šance si zase zahrát a hlavně reprezentovat i jméno univerzity.

Můžeme se v derby těšit na známé osobnosti mezi hráči nebo trenéry?

Tým TUL se převážně skládá z hráčů 2. ligy a krajských soutěží. Konkrétní jména zatím zmiňovat nebudeme, ale jedná se o hráče, kteří prošli extraligovými mládežnickými kategoriemi a poté dali přednost studiu. Laťku utkání chceme nastavit vysoko (úsměv). Nicméně v realizačním týmu ale určitě můžeme zmínit Michala Nedvídka, asistenta trenéra, který chytal extraligu za Bílé Tygry, reprezentoval v mládežnických kategoriích včetně mistrovství světa U20 a účastnil se i Zimní univerziády v Číně.

Chystáte nějaký doprovodný program před nebo po zápase, případně během přestávek?

Samozřejmě! Toto derby bude nejen zpestřením pro samotné hráče, ale také fanoušci a diváci si přijdou na své. Mód celé haly bude připraven, jako by se hrálo extraligové utkání Bílých Tygrů. Diváci se mohou těšit na doprovodný program před, během i po utkání. Arena se otevírá již v 17 hodin, fanoušci se tak budou moci sejít před samotnou akcí, potkat své kamarády, své známé. Rádi bychom to pojali v duchu přátelské atmosféry, kde lidé budou i po akci. V samotném utkání už půjde kamarádství stranou. Abychom nezapomněli na děti, které budou mít v týdnu, kdy se derby koná, prázdniny, máme i pro ně připraveno spoustu aktivit. Rodiče tak budou moci vzít i na toto utkání své ratolesti. Více bychom nechtěli odhalovat, budeme rádi, když si fanoušci, rodiče a děti najdou cestu do Home Credit Areny. Ve středu 11. března se na ně budeme těšit!

Vstupenky na univerzitní derby lze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketmaster. Cena jednoho lístku je 100 Kč.