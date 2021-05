Jeden z největších talentů české hokejové scény i velký příslib do budoucna. Jan Jeník vlétl do NHL ve velkém stylu, od draftu v roce 2018, kdy si ho Arizona vybrala z celkového 65. místa, dostal vůbec první šanci. Aktuální sezonu odehrál na výpůjčce ve Finsku i v AHL, předchozí dvě zase strávil boji na kolbišti kanadské juniorky. Teď dostal velkou možnost se ukázat.

Povedlo se.

Jeníkovou výhodou je aktivní, ale také důrazný styl, který s tím zámořským přímo sounáleží. V poslední vteřině duelu se navíc české pušce podvedlo prosadit do prázdné branky. „Bylo hezké Honzu sledovat, když na konci dával gól,“ poznamenal arizonský trenér Rick Tocchet. Ten si dobře uvědomoval, že mladíka čeká jedna z klíčových fází kariéry. „Bude to pro něj velké léto. Musí na sobě hodně zamakat, ale je to skvělý kluk. Ukázal se v dobrém světle.“

O okamžiku českého 20letého forvarda mluvil i veterán Phil Kessel, který finální akci zápasu rozjel. V duelu zároveň zapsal už 900. bod bohaté kariéry za oceánem. „Snažili jsme se dát gól také trochu pro něj. Jde o mladého kluka, chcete, aby dal první gól hned. Je skvělé, že ho dostal,“ komentoval zkušený kanadský útočník, jenž má na kontě dva Stanley Cupy s Pittsburghem Penguins.

Jeník strávil pod Ještědem celkem čtyři sezony mezi lety 2015-2019, zapsal 16 startů v Tipsport extralize, v nichž dvakrát asistoval. Po vydařených letech v juniorském Hamiltonu se přesunul na farmu do Tucsonu, kde během 27 zápasů AHL nasbíral jedenáct bodů za čtyři góly a sedm nahrávek.

„Velký den!“ hlásil exliberecký talent už před utkáním. „Jeden z mých největších v životě. Můžu být vážně vděčný, že tu jsem.“ Nakonec mohl být vděčný i za historický moment, prosadit se hned během úvodního duelu v nejslavnější hokejové lize světa se mu totiž povedlo teprve jako dvaadvacátému Čechovi. Po zápase tak s dalším premiérovým střelcem Victorem Söderströmem žmoulal v ruce klubový talisman z kojotí kůže zaslouženě.

Hned o den později se Jan Jeník prosadil i ve svém druhém utkání proti stejnému soupeři. Do NHL tak vstoupil nejlépe, jak mohl.