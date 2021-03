„Nezačali jsme úplně ideálně, ale od půlky zápasu jsme se zvedli. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli a nakonec z toho bylo zasloužené vítězství,“ netajil radost liberecký útočník a autor vyrovnávacího gólu Adam Musil.

„Co jsme předváděli první polovinu zápasu, nebylo podle našeho gusta. Musíme se zaměřit na další zápas, dobře zregenerovat a opět nastoupit,“ burcuje Musil.

Pro Liberec je první vítězství v sérii nesmírně důležité. „Jsme rádi, že jsme urvali vítězství. Každý zápas v play-off je důležitý. Je to ale za námi a musíme se koukat dál,“ vyhlíží Musil pokračování série.

„Snažím se dělat to, co mě zdobí. Od první půlky zápasu jsem byl lepší a musím v tom pokračovat, abych pomohl týmu vyhrát co nejvíce utkání,“ uzavřel Musil.

Obrat Bílých Tygrů pomohl nastartovat svojí trefou Dávid Gríger. „Určitě nás to pozvedne psychicky. Bylo to 0:3, ale nesložili jsme zbraně, dokázali to otočit. Věřím, že nás to nakopne a pojedeme takto dále.“

Čím si vysvětlit nepovedený začátek? „Možná tam byla přemíra snahy nebo to mohlo být tím, že jsme delší dobu nehráli a potřebovali jsme se dostat do zápasového rytmu. Od poloviny zápasu jsme to zase byli my a šli jsme si za tím,“ pokusil se Gríger najít možné důvody třibrankového manka.

Mohli být pak hráči Hradce unavenější, když mají za sebou předkolo s Litvínovem? Může to být pro vás výhoda? „To nevím. To musí být otázka na ně, jak se cítí. Možná, že to výhoda bude, když jsme měli pár dní volna navíc. Tento zápas je minulostí a my se musíme soustředit na další mač, který nás čeká. Musíme se na nachystat možná ještě lépe než před prvním duelem,“ nabádá Gríger.

Třetí inkasovaný gól Tygry zdravě naštval. „Nebylo to příjemné, ale říkali jsme si, že musíme. V play-off se jede na krev a je jedno, za jakého stavu. Ukázali jsme, že zápas se dá otočit. Super pro nás. Věřím, že to je vzpruha pro nás a super výhra,“ dodal Gríger.