První ze tří speciálních zápasů odehráli hokejisté Dynama na domácím ledě, kde v normální hrací době remizovali s libereckými Bílými Tygry, aby nakonec druhý bonusový bod brali Severočeši.

Ještě před startem zápasu ocenil domácí klub osm hrdinů z řad zdravotníků, armády, hasičů i policie, pak už začala bitva o cenné mistrovské body.

Tu zahájili lépe hosté, kteří se během úvodní dvacetiminutovky ubránili čtyřem přesilovým hrám soupeře, aby přitom sami v čase 6:50 udeřili při jediné své početní výhodě trefou Ordoše.

V prostřední části střeleckou převahu Dynama dovedl k vyrovnání exliberecký Adam Musil a v nástupu do závěrečné periody přece jen proměnil až šestou (!) přesilovou hru Hecl.

Vítězství přesto Východočeši neslavili. Přišli o něj sedm vteřin před koncem, kdy srovnal Gríger, v poslední minutě prodloužení navíc stav dokonale otočil Filippi. Sluší se připomenout, že i první vzájemný duel obou soupeřů rozhodovaly závěrečné vteřiny. V čase 59:48 v Liberci rozhodl o výhře Dynama 4:3 Kousal.

HC Dynamo Pardubice - HC Bílí Tygři Liberec 2:3p

Fakta – branky a nahrávky: 36. A. Musil (R. Kousal), 44. Hecl (Paulovič, J. Mikuš) – 7. Ordoš (Filippi, M. Rosandić), 60. Gríger (Klepiš), 65. Filippi (Rosandić). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5345. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:1 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal, O. Vála, Košťálek, D. Robertson, J. Kolář, Hrádek – Paulovič, Poulíček, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Hecl – Říčka, T. Urban, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Ordoš, Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Jiruš – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka.

Ohlasy trenérů

Richard Král, trenér HC Dynamo Pardubice: „Těžko se mi to hodnotí. Z mého pohledu jsme byli celých šedesát minut lepší. Byli jsme aktivnější a měli dobrý pohyb. Hráčům nemám, co bych vytkl. Bylo tam dobré nasazení a dobře jsme i bruslili. Měli jsme využít víc přesilovek. Jestli se nepletu, tak jsme využili jen jednu, a to je málo. Šest vteřin před koncem dostaneme branku v situaci, kde možná šly ty kotouče zblokovat. Někteří hráči už tam byli dlouho, ale tohle musíme zvládat lépe. Ztratili jsme v posledních vteřinách hodně bodů. Dnes jsme si zasloužili vyhrát a jsme z toho nespokojeni.“

Patrik Augusta, trenér HC Bílí Tygři Liberec: „Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, tak jsme s výsledkem spokojeni. Na konci jsme vyrovnali a v prodloužení dokázali vyhrát. Myslím, že je to letos poprvé, kdy jsme získali bod navíc, což je pozitivní. Soupeř byl aktivnější a my mu pomohli nedisciplinovaností. V takovém utkání nemůžeme dělat tolik faulů. Hráči utkání odbojovali a byli odměněni bodem navíc.“