"Je to skvělý pocit dotáhnout takový zápas do vítězného konce. Bylo tam hodně soubojů, nahazovaných puků a podobných faktorů, které z toho udělaly atraktivní podívanou. Diváky to podle mě muselo bavit více než naposledy s Třincem. Byla úžasná atmosféra, hnalo nás to dopředu. Doufám, že už to teď bude pravidlem do konce sezony," uvedl forvard, který začínal s hokejem v Ústí nad Labem.

Bílí Tygři by rádi dohnali čtyřbodové manko na Hradec Králové, aby si s předstihem zajistili přímou účast ve čtvrtfinále play off.

"Víme, že ta top čtyřka je blízko. Před zápasem se Spartou jsme si řekli, co chceme hrát a to jsme po celou dobu v tradičně vyhecovaném střetnutí plnili. Za mě to byl jeden z nejlepších vstupů do utkání, co jsme letos měli. Celých šedesát minut jsme odpracovali, dali jsme do toho všechno," prohlásil Ordoš pro oficiální klubový web.

Po středečním utkání v Českých Budějovicích, které začne v 17.30, přivítá liberecká parta Pardubice, pojede do Karlových Varů a v derniéře se poměří opět před vlastním publikem s Vítkovicemi.