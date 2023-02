"Odehráli jsme první dvě třetiny velice slušně. Našim cílem bylo soustředit se na forčeking a být aktivní, což se nám dařilo. Ve druhé třetině jsme za to byli odměněni. Ve třetí třetině jsme se soustředili už jen na defenzivu, což bylo dáno hlavně výsledkem. Tím jsme sice dostali domácí do optického tlaku, ale zase tolik vyložených šancí z toho neměli. Ve třetí třetině jsme totiž udělali minimum chyb. Byla to velká hokejová bitva, styl hokeje podobný tomu v play off, kdy se všechno dohrává. Jsem rád za výkon, který jsme dnes podali. Výborný brankář nám dal šanci vyhrát a kluci to vepředu odpracovali," uvedl Augusta.

Liberec si veze z Hané těsnou výhru 3:2, sérii natáhl na čtyři vítězství v řadě

"Začali jsme dobře a vedli jsme 1:0. Potom nás přibrzdil první inkasovaný gól. Druhou třetinu jsme neodehráli dobře a to nás dnes stálo zápas. Ve třetí třetině jsme totiž podali výborný výkon. Vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel neproměnili. Jeden gól nám dnes prostě chyběl. Některé naše fauly v útočném pásmu jsou zbytečné, toho bychom se měli vyvarovat. Ale spíš než oslabení dnes rozhodly naše nevyužité přesilové hry. Měli jsme v nich několik příležitostí, které jsme nevyužili," prohlásil olomoucký kouč Jan Tomajko.

„Je smůla, že jsme prohráli. Ty šance tam byly, ale nevyužili jsme je. Úplně bych náš výkon nehanil, protože jsme hráli lépe než ve Vítkovicích a trošku jsme to zvedli. Bohužel to ale nevyšlo,“ uvedl po zápase obránce poražených Adam Rutar.

Nedělní zápas 48. kola Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha se bude hrát v Home Credit Areně od 16.00.