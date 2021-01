Liberec proti Českým Budějovicím uhrál celkem jednoznačný výsledek. „Věděli jsme, že přijedou Budějovice, které měly sérii zápasů, v nichž bodovaly. Bylo nám jasné, že to nebude lehký zápas. I přesto, že jsme vyhráli vysoko, tak tam byly pasáže hry, kdy jsme museli máknout v obranném pásmu. Zvládli jsme to jako tým a jsme rádi za tři body,“ zhodnotil duel proti Motoru brankář Bílých Tygrů Petr Kváča.

Na přelomu první a druhé třetiny měli Jihočeši dlouhou přesilovku pět na tři. Neprosadili se a naopak v klasické inkasovali třetí branku. Byl to zlomový moment? „Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, nemůže vyhrát. Zapracovali jsme na oslabení. Řekli jsme si pár drobností a kluci to přede mnou parádně odbránili. Za to jim patří velký dík,“ chválí se spoluhráče.

Po třetím gólu se Liberec rozjel. Z pohledu gólmana je to asi příjemné tohle sledovat přes celé kluziště. „Abych řekl pravdu, takové zápasy jsou pro mě nejtěžší, protože stojíte v brance a žádná střela na vás nejde. Pak může přijít ojedinělá akce nebo špatně odražený puk, takže se musíte udržovat v koncentraci,“ ví Kváča.

Kváča zaznamenal první nulu v libereckém dresu. „Jsem rád, že se nám podařilo udržet čisté konto. Je to vzpruha jak pro mě, tak pro celý tým. Dodá nám to sílu a sebevědomí do dalších zápasů. Jarda Vlach (pokladník týmu – pozn. red.) už mi to spočítal. Budu to mít hodně drahý. Jeho hattrick ale taky nebude zadarmo,“ směje se Kváča.

„Začali jsme dobře. Důležité bylo, že jsme dali první gól a mohli kontrolovat tempo hry. Soupeře jsme do ničeho nepustili, což byl základ. Hráli jsme dobře na puku. Sehráli jsme dobře přesilovky a díky zodpovědnému výkonu od celého týmu jsme zápas vyhráli,“ řekl Michal Bulíř, který se vrátil po zranění.

„Otočil jsem si kotník v brusli na tréninku. Delší dobu jsem s tím marodil, ale teď se to už dává do kupy. Postupně je to lepší. Musím říct, že jsem se cítil dobře a je to na mně i vidět, protože jsem trochu přibral v ramenech,“ směje se Bulíř.

Bulíř navíc udeřil při vlastním oslabení Forsbergovou kličkou. „Byla výhoda, že jsem nabral rychlost ve středním pásmu. V té rychlosti to měl bek těžké. Já jsem naznačil střelu a obránce, jak couval, tak vůbec nehrál mě. Tím jsem ho trochu zmrazil a pak jsem si říkal, že zkusím kličku. Ta vyšla, ale málem jsem si u toho gólu zlomil páteř, ale jsem v pohodě,“ culí se Bulíř.