Právě proti německému národnímu mužstvu byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Připsal si hned dva góly a asistenci k tomu, čímž výrazně dopomohl k vysokému vítězství 8:1.

Ale postupně… Libereckého mladíka, který na sebe upoutal pozornost nejen na severu Čech v dorosteneckých kategoriích, sledovali skauti a manažeři různých klubů. On nakonec odešel z Podještědí už v 15 letech a zamířil do Finska. „Na severu Čech jsem strávil asi dva roky. Pamatuji si, že jsme s taťkou bydleli v malinkém bytě, který měl jen jednu místnost. Byl to pro mě jeden z krůčků a součást kariéry,“ vybavuje si.

Z libereckého angažmá nejraději vzpomíná na partu, soudržnosti a atmosféry si ostatně cení i nyní na MS. „V Liberci jsme byli všichni kamarádi. Patří mezi ně i spoluhráč z nároďáku Adam Měchura a jsem rád, že jsme se na mistrovství znovu potkali. S klukama jsme měli spoustu zážitků. Se spoustou z nich jsem v kontaktu, třeba s Kubou Šedivým a Čendou Krátkým jsme nedávno dělali maturitu.“

Z Podještědí se vydal ještě více na sever – do Finska, následně až za oceán do USA. „Finsky jsem vůbec neuměl, to je jasné. Ale ani jsem tam nešel s tím, že bych se jazyk měl nějak zvlášť učit – věděl jsem totiž, že tamní lidé umí dobře anglicky,“ přiznal v rozhovoru pro oficiální web libereckého klubu s tím, že následný přesun do USA byl dalším kariérním posunem. „Ano, hokejově je to pro mě posun nahoru, protože jsem zamířil do soutěže, kde už jsou starší hráči (NCAA). Velkým rozdílem je samozřejmě menší hřiště, nicméně ve Finsku i Spojených státech do hokeje všichni dávají maximum. To je stejné.“

Naplno hraje i nároďák nyní v Kanadě. Na úvod programu základní skupiny v Halifaxu překvapili čeští mladíci domácího favorita, obhájce titulu Kanadu porazili 5:2 a šikula Chmelař se podíle

na zisku skalpu i jednou z branek. Triumf nastartovaní bojovníci následně potvrdili jasnou výhrou nad Rakouskem 9:0 a i tady se bývalý hráč Bílých Tygrů zapsal do statistik, když na jeden gól asistoval. Jistý postup do čtvrtfinále byl potvrzen, nic na to nezměnila porážka 2:3 v prodloužení se Švédskem, ani závěrečná už zmiňovaná vysoká výhra 8:1 nad Německem.

„Zatím si můžeme říct, že jsme spokojení. Se Švédskem jsme přes porážku podali výkon také kvalitní. Škoda, že jsme udělali nějaké chyby, které se v hokeji stávají. Důležité ale je, že jsme pokračovali jsme ve výkonech, které jsme si nastavili už na začátku turnaje. V kombinaci s tím, že jsme dodržovali systém, jsme všechny soupeře přetlačovali a na ledě se to projevovalo.“

Sedmý reprezentační start za českou dvacítku v této sezoně připíše už v pondělním čtvrtfinále MS proti Švýcarsku. Bitva o postup začne v Halifaxu v 19.30.