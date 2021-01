Střetnutí s Karlovými Vary rozhodla skrytá střela obránce Liberce Ronalda Knota. „Bylo to vydřené utkání. Měli jsme dobrý vstup, kdy jsme celkem rychle dali dva góly. Měli jsme partii suprově rozehranou, ale pak jsme přestali hrát a hra se srovnala. Dostali jsme navíc gól. Když jsme znovu odskočili, tak jsme těsně před koncem druhé třetiny dostali druhou nešťastnou branku,“ litoval Knot.

„Celé klání bylo vyrovnané. Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo vyhrát i přesto, že jsme zápas mohli odehrát mnohem klidněji,“ dodal Knot.

Liberec má za sebou dva souboje s tabulkovými sousedy, s Plzní a Karlovými Vary. Tygři z nich získali pět bodů, což je pro psychiku týmu hodně důležité. „Máme hlavně radost z toho, že sbíráme body. Že se nám daří s tabulkovými sousedy, je samozřejmě lepší. Za body bychom ale byli stejně rádi, i kdybychom je získali proti jiným týmům. Momentálně je důležité, abychom sbírali co nejvíc bodů. Chceme se dostat do první čtyřky a udržet se tam,“ velí liberecký zadák.

Karlovy Vary jsou v letošní sezoně takovým expertem na obraty. I proti Liberci dokázaly vyrovnat z 3:1 na 3:3. Nepřipomínali jste si první vzájemné utkání ve Varech, které Energie také otočila? „Možná jsem si na to vzpomněl před zápasem, ale během něj určitě ne. My jsme si průběh zkomplikovali sami a byla škoda, že jsme je nechali duel zdramatizovat. Nicméně jsme stále věřili, že se nám podaří dát gól a odneseme si tři body,“ neztráceli naději liberečtí hokejisté.

„Takových střel, které se snaží obránci dostat na brankáře, je během utkání hodně. Snažím se, abych netrefil hned prvního hráče před sebou. Pak už jen doufám, že před bránou bude nějaká clona nebo teč. Teď se mi podařilo udělat dobrý manévr na modré čáře a díky cloně jejich brankář absolutně neviděl,“ ohlíží se za svou trefou.

V dalším kole se Tygři představí ve Zlíně, se kterým dvakrát prohráli, takže mu mají co vracet. „Určitě tam pojedeme vyhrát nehledě na to, zda jsme s nimi prohráli nebo ne. Potřebujeme sbírat co nejvíce bodů, takže se nyní budeme soustředit na nejbližší utkání ve Zlíně,“ uzavřel Knot.

„Je škoda, že jsme neurvali aspoň bod. V úvodu jsme trochu pokulhávali, ale pak jsme se do zápasu vrátili. Bohužel jsme inkasovali ke konci třetí třetiny gól a už jsme to nedokázali otočit,“ smutnil obránce Karlových Varů Martin Weinhold.

První část nebyla ze strany hostujícího týmu ideální. Co padlo v kabině o přestávce? „Začátek byl pro nás těžký a museli jsme se trochu vzchopit. Začali jsme bruslit a chodili po libereckých obráncích. K tomu jsme získávali kotouče,“ ohlédl se Weinhold.

„Po dobrém začátku jsme nehráli dobře. Nemůžeme takto hrát proti tak kvalitnímu soupeři. Vrátili jsme ho zpátky do hry naší lehkovážností. Vary bojovaly do poslední chvíle. V závěru jsme našli cestu k vítězství, čehož si cením,“ řekl hlavní trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

„Z naší strany to bylo hodně odpracované utkání. Rozhodně jsme nebyli lepším týmem po většinu zápasu, ale bojovali jsme. Neměli jsme dobrý vstup, nechali jsme domácí odskočit na dva góly. Věřili jsme tomu, že můžeme dát kontaktní branku a vrátit se do duelu, což se nám povedlo. Po nešťastné trefě jsme přišli o body. Narazili jsme na silného soupeře, který byl lepší, a proto bral zaslouženě tři body,“ zhodnotil duel asistent trenéra Energie Tomáš Mariška.