Jak sám v rozhovoru přiznává, není to snadná situace, ale je zvyklý každý den pracovat na sto procent. „Věřím, že jako mužstvo budeme úspěšní,“ dodává.

Jaké máte pocity z předchozích dvou zápasů Ligy mistrů?

Jsem zklamán, že jsme nepřivezli žádné body. Proti Belfastu se jednalo o první ostré utkání této sezony a všichni, kteří zápas viděli, musí uznat, že převyšovala fyzická stránka. Ze strany rozhodčích byly povolené věci, které podle mě být povolené nemají. Není to ale výmluva, protože kdybychom nedostali pět gólů, mohli jsme vyhrát. Ten duel byl hodně zvláštní a já osobně jsem se s takovým zápasem nesetkal ani jako hráč.

A druhý mač s Luleou?

Švédové byli hokejovější. První třetina byla relativně vyrovnaná, ale ve druhé části jsme naší nedisciplinovaností umožnili soupeři, aby dal gól v přesilovce pět na tři a tím se dostal malinko na koně. Závěr prostřední periody nám díky tlaku Švédů nevyšel a navíc jsme kupili chyby. Pozitivní byl ale návrat do utkání ve třetím dějství, kdy jsme soupeře v určitých fázích přehrávali. Sice jsme snížili, ale bohužel se nám nepodařilo srovnat. Třetí inkasovaný gól rozhodl utkání.

S čím vyrukovat do domácí odvety s Belfastem?

Musíme být připraveni na tu jejich fyzickou hru, která ačkoliv jsme hráče na ni upozorňovali, převýšila naše očekávání. Musíme je přehrát jedině naší hrou.

Pokud chce Liberce pomýšlet na postup ze skupiny, musí v následujících zápasech uspět.

Vnímám to stejně. Je to Liga mistrů. Teď jsme hráli dvakrát venku a čekají nás dva domácí mače. Potřebujeme oba vyhrát. Chceme být úspěšní v naší skupině, a proto půjdeme zápas od zápasu. Připravíme se na Belfast a pak máme Švédy, ale momentální přípravu ladíme na čtvrteční utkání.

Extraligovou sezonou zahájí Tygři dvěma zápasy ve dvou dnech. Může to být výhoda nebo nevýhoda?

Nevím, zda to bude výhoda nebo ne. Takhle je postaven los a my ho musíme respektovat.

Kdo bude největším favoritem na vítězství v extralize?

Myslím si, že to bude znovu Třinec. Určitě bude silná Sparta po posílení, k silným týmům patří Hradec Králové, Plzeň. V lize bude šest až osm týmů na velice dobré úrovni.

S jakými cíli vstoupíte do nové extraligové sezony?

Chceme mít úspěšnou sezonu a půjdeme zápas od zápasu. Budeme chtít vyhrát každý duel, ke kterému nastoupíme.

Jak těžké bylo převzít roli po Filipu Pešánovi?

Není to jednoduché, ale na druhou stranu každý den pracuji naplno, a to je vše, co můžu ovlivnit. Věřím, že jako mužstvo budeme úspěšní a navážeme na předchozí Filipovy úspěchy.

Jak probíhá spolupráce s Filipem Pešánem v současné době?

Po stránce sportovní nebo týmové mám poslední slovo já, což měl předtím Filip. Debaty, kdy se bavíme o systému hry a individuálních dovednostech, pokračují pořád na stejné úrovni.

Kvitujete zavedení trenérské výzvy?

Určitě. Je to znovu posun, který je vyzkoušen speciálně v zámoří. Je možnost přezkoumat některé sporné situace speciálně nedovolené bránění brankářům, postavení v brankovišti a tak dále.

Jaká pozitiva a negativa spatřujete v této aktuální novince?

Jediné negativum spočívá v tom, že může přezkoumání trvat trochu déle a zbrzdí tempo hry. Už teď máme dvě komerční přestávky za třetinu. Ale jednoznačně je to pozitivní věc.

Duel Bílí Tygři Liberec – Belfast Giants je na programu ve čtvrtek 5. září od 19:45.