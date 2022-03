„Byl to parádní play off zápas, který byl ještě o něco vyhrocenější než ten předchozí. Musím před týmem smeknout. Od rána z něj bylo cítit, že to chce změnit. Fantastický brankář nám dal poté šanci uspět, což se nám nakonec povedlo,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

FOTO: Liberec žije! Tygři udolali Spartu, čtvrtfinále nekončí

Josef Jandač, kouč hostů, tolik spokojen logicky nebyl. „Bylo vidět, že Liberec už hrál o vše a že je to těžký soupeř. Hrál se urputný hokej. Ve třetí třetině jsme bohužel neproměnili některé vyložené šance. Rovněž jsme mohli sehrát lépe závěrečnou hru bez brankáře.“

Branka, asistence a parádní výkon. Ve čtvrtém utkání série se Spartou zářil Jakub Klepiš a výrazným způsobem přispěl k tomu, že se čtvrtfinále v pondělí vrátí do O2 areny. „Dáme do toho všechno,“ uvedl pro klubový web zkušený forvard. I on byl spokojen: „Pocit je to samozřejmě dobrý, protože jsme vyhráli. Myslím, že jsme si za vítězstvím od začátku šli a výborně nás podržel Kvaky, který hlavně ve třetí třetině chytil několik jasných gólů.“