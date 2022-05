„ Chci hrát doma, před mými fanoušky, před mojí rodinou,“ má jasno liberecký útočník.

Jak se těšíte na sezónu v dresu Bílých Tygrů?

Kdybych se netěšil, tak se nevracím. Vrátil jsem se domů. Beru to jako nový začátek.

V Liberci budete mít úlohu střeleckého lídra, stejně jako jste měl v Plzni?

Taková byla domluva s Patrikem Augustou a byl to hlavní důvod, proč jsem se do Liberce vrátil. Tak doufám, že se mi povede splnit očekávání.

Co říkáte na změny v kabině?

Nových tváří je jen pár. Skoro všechny znám, takže se nic nezměnilo. I realizační tým zůstává stejný, vracím se v podstatě do starých kolejí.

Jaké bylo rozloučení s týmem Plzně?

Nebylo to jednoduché. Před rokem jsem sice odcházel s tím, že se po sezóně zase do Liberce vrátím. Ale po tom, jak se sezóna vyvíjela, jak se mi dařilo a jakou jsem měl pozici, tak nebylo jednoduché Plzeň opustit. Byl jsem tam spokojený, vedení mělo zájem, abych tam zůstal, ale nakonec jsem se rozhodl podle původních plánů a vrátím se domů, o rok zkušenější.

Co vás přesvědčilo, abyste se vrátil?

Jsem tu doma, to je ten hlavní důvod. Chci hrát doma, před mými fanoušky, před mojí rodinou. Máme dvě děti, mám tu rodiče, babičky, dědečky. Zázemí pro rodinu je tu lepší.

Smlouvu v Liberci máte podepsanou na tři roky. Přemýšlíte ještě o zahraničním angažmá?

S rodinou už je to cestování složitější, takže uvidíme. Teď se chci hlavně soustředit na Liberec a chci se stát hráčem, který bude platný.

Jak bude vypadat vaše příprava v nejbližších dnech?

Mám individuální přípravu se svým trenérem. Tenhle plán dodržujeme už pár let. Vyhovuje mi to, takže to nebudu měnit. Na přípravu máme letos hodně času, takže začneme postupně. Loni jsme končili ve finále a začínali jsme s přípravou o měsíc později. Za dva měsíce můžeme dobře potrénovat.