Proti Spartě dal v šestém utkání dva góly, vyrovnal na 2:2 a vrátil svůj tým zpět do hry. Nakonec ale musel skousnout další porážku. „Poslední gól jsem neviděl. Určitě je těžké prohrát další zápas. Už je to za námi a musíme na to co nejdříve zapomenout. Musíme se připravit na další zápas,“ řekl liberecký útočník Dávid Gríger.

K postupu do finále znovu chyběl jen jeden gól. „Mrzí to. Vrátili jsme se do zápasu, měli jsme pak i víc ze hry. Na kdyby se nehraje, soupeř dal rozhodující gól. Už je to za námi. Není čas rozmýšlet, co by bylo, kdyby bylo. Musíme se nachystat na rozhodující zápas,“ velí Gríger.

Jak vidí šance svého týmu? „Teď to bude padesát na padesát. Oba týmy mají stejnou šanci. Přijedeme připraveni na 120 procent. Už jsme tam vyhráli dvakrát, tak proč bychom v Praze nemohli urvat další vítězství. Musíme na šestý zápas rychle zapomenout, zregenerovat a jet s čistými hlavami do Prahy,“ nabádá Gríger.

„Nyní se hraje o všechno. Věřím, že síly jsou. Všichni se vymáčkneme a budeme hrát jako o život,“ slibuje fanouškům forvard s dvanáctkou na zádech.

Trenér Augusta během šestého duelu trochu změnil formace. „Trenér cítil, že to potřebuje nějaký impuls, a tak udělal změny. Naštěstí to pomohlo, ale z vítězství se těší oni. Pro nás to byl smolný zápas. Nic už s tím neuděláme a musíme jít dal, bít se o každý centimetr,“ nevěší hlavu.

Tygři srovnali ve třetí třetině. Vzali si o druhé přestávce v kabině slovo zkušení hráči? „My sami jsme cítili, že to není úplně okej, že potřebujeme gól, který by nás nakopl. Pověděli jsme si něco a chtěli jsme do toho jít s tím, že budeme tlačit všechno do branky. Nedotáhli jsme to ale do úspěšného konce. Pro nás to byl smolný zápas,“ uzavřel Gríger.

Smutným hlasem mluvil i další útočník Bílých Tygrů Radan Lenc. „Druhé prodloužení za sebou jsme prohráli, což je těžké na psychiku. Myslím si, že jsme byli kousek od toho, abychom to zvládli, což se nestalo. Musíme dobře zregenerovat a poslední zápas rozhodne,“ vyhlíží Lenc rozhodující partii o všechno.

Udělal Liberec nějaké chyby nebo se Sparta tak zlepšila? „Těžká otázka. Zda najela na svůj standard, to vůbec nevím. Je těžké, když se nemůžeme prosadit jako první. Určitě to v sedmém zápase chceme zlomit a utkání kontrolovat. Ani za stavu 2:0 není nic ztraceno. Už jsme to předvedli několikrát, že jsme schopni duel vyrovnat a jít do prodloužení. Momentálně se nám to dvakrát nepovedlo dotáhnout do vítězného konce. Série je 3:3. Za stavu 3:0 to vypadalo všechno růžově, ale kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát do sedmého klání, tak bychom byli šťastní,“ přiznal Lenc.

„Věříme v úspěch do poslední minuty. Zase se nám stav podařilo srovnat, ale není to styl zápasu, který bychom takhle chtěli hrát. Dotahovat nepříznivý vývoj určitě není nic lehkého a notabene proti tak silnému soupeři. I tak jsme schopni to zvládnout, ale byl bych rád, kdybychom se prosadili jako první a kontrolovali zápas od začátku,“ přeje si Lenc.

Může teď být tlak spíš na Spartu? „Tlak na ně byl dost velký za stavu 3:0. Věděli, že nemají kam uhnout. Podařilo se jim sérii srovnat. Sedmý zápas začíná za stavu 0:0, je to otevřené a všechno se rozhodne,“ dodal Lenc.

Mnohem spokojenější byl pochopitelně sparťanský kapitán Michal Řepík. „Jsme strašně rádi, že jsme se takto do série vrátili zpátky a srovnali. Situace pro nás nebyla jednoduchá, prohrávali jsme 3:0,ale ukázal se charakter týmu. Jsem na něj strašně hrdý, že jsme se nepoložili, dali do toho všechno a vymodlili si sedmý zápas.“

„Charakter a psychická pohoda jsou spojené nádoby. Věřili jsme si. Minulý zápas jsme byli pět minut od konce sezony, dali gól a urvali to v prodloužení. Tentokrát jsme vedli 2:0 a ztratili náskok po chybách, ale nakonec jsme vyhráli v prodloužení. Je to na starších hráčích, aby vedli ty mladé, kteří zatím nemají zkušenosti z play-off,“ má jasno Řepík.

„My jdeme zápas od zápasu. Uvidíme, jak to bude. Jsem strašně rád, že jsme to tady urvali a rozdáme si to s Libercem v sedmém zápase. Nemyslím si, že by na tom byli psychicky špatně. Jsou tam výborní hráči. Nemůžeme si myslet, že jsme na koni. Jdeme do toho s pokorou. Budeme se snažit ze sebe vymáčknout všechny síly a ať vyhraje lepší tým,“ dodal Řepík.