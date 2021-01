Na tenhle okamžik čekali Středočeši od listopadu 2010, kdy na severu Čech uspěli 6:0. Od té doby prohráli v Liberci 23. zápasů za sebou!

„Bojovný a obětavý výkon celého týmu, který podpořil bezchybný Růžička. Myslím si, že to byla zásluha všech, ale právě gólman byl dnes stoprocentní a v podstatě Liberec vychytal. Růžička byl vynikající, podtrhl to naše odhodlání," řekl kouč Mladé Boleslavi Radim Rulík.

Liberec začal náporem. Když ale spálil několik obrovských šancí, přišel v 9. minutě trest. Jääskeläinen se za domácí brankou zmocnil puku a procedil ho za Kváču. Tygři pokračovali v ofenzivních manévrech. V polovině zápasu si hosté museli vzít oddechový čas, aby se po drtivém náporu domácích trochu vzpamatovali. V závěru druhé třetině spálili gólové šance Jelínek s Musilem, které vychytal Růžička.

Místo vyrovnání přišla další ledová sprcha. V 47. minutě Cienciala potrestal vyloučení Jelínka a v přesilovce poslal hosty do dvougólového vedení. Domácí kouč Augusta se odhodlal k risku bez brankáře už čtyři minuty před koncem. O zdramatizování zápasu se ale Tygři připravili špatným střídáním a zbytečným vyloučením. Dvě minuty před poslední sirénou šli dokonce do tří a o výsledku tak bylo rozhodnuto.

Mladoboleslavští potvrdili formu, když bodovali sedmkrát po sobě, z toho šestkrát vyhráli. Liberečtí naopak prohráli po sedmi výhrách v řadě.

„Soupeř dal góly, my ne. To byl největší rozdíl. Nemyslím si, že bychom odehráli špatné utkání, bohužel bez branek vyhrát nelze. To dnes rozhodlo," konstatoval trenér Liberce Patrik Augusta.

LIBEREC – MLADÁ BOLESLAV 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Jääskeläinen, 47. Cienciala (Šťastný). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Šmíd, Knot, Vitásek, Rosandić, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Birner, A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek. Trenéři: Augusta a Kudrna.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Šidlík, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.