Brankář Petr Kváča strávil pod Ještědem uplynulé dva roky, během kterých se bezesporu zařadil mezi nejdůležitější opory celého týmu. Již během své první sezóny pomohl Liberci k postupu do extraligového finále, v němž nakonec Tygři získali stříbrné medaile. Taktéž byl poté vyhlášen nejlepším gólmanem extraligy a vysloužil si i nominaci na světový šampionát, kde plnil roli trojky.

„Vzhledem k Petrově charakteru a k výkonům, které u nás předváděl, nebylo vůbec pochyb o tom, že na něj opci chceme uplatnit,“ řekl Patrik Augusta, sportovní ředitel HC Bílí Tygři Liberec.

V uplynulém ročníku čtyřiadvacetiletý maskovaný muž na své výkony navázal a opět si jimi řekl o pozvánku do národního týmu, v němž momentálně bojuje o další účast na mistrovství světa. Celkově už Petr Kváča za Liberec nastoupil do 111 utkání, v nichž si připsal osm čistých kont a úspěšnost zásahů 92,05 %. Pod Ještěd přitom přicházel ještě jako poměrně nezkušený brankář, jenž větší porci extraligových zápasů odchytal až předcházející sezónu v Třinci. Během dvou let se však dokázal vypracovat v elitního gólmana atakujícího post v české reprezentaci.

Klub proto neváhal a uplatnil opci v jeho smlouvě. Petr Kváča tak bude hájit liberecké barvy minimálně do konce následujícího ročníku!

„Petr si za dvě sezony v Liberci vybudoval jednoznačnou pozici jedničky a vypracoval se mezi nejlepší brankáře v republice. Díky charakteru a přístupu na ledě i mimo něj je velkým vzorem pro naše mladé gólmany. Jsem velmi rád, že naše spolupráce bude pokračovat," pravil Martin Láska, trenér libereckých brankářů.

Zdroj: hcbilitygri.cz.