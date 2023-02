Tygři šli nakonec do vedení paradoxně chvíli po skončení poslední početní výhody. Slezané však ve druhé třetině skóre otočili. "První třetina byla vyrovnaná. Třinec měl hodně vyloučení, bylo to rozkouskované. Druhá třetina byla horší. Soupeř nás párkrát zavřel a využil šance, které si vytvořil. Nevzdali jsme se a hráli celých 63 minut, protožě víme, o co hrajeme a každý bod je důležitý," připomíná Nedomlel boj o elitní čtyřku.

Urostlý obránce pak ve třetí třetině srovnal ranou od modré. "Střelec určitě nejsem. (úsměv) Má práce je jiná. Je jedno, kdo dává góly, hlavně že tam padají a přináší to body," necítí se být v záři reflektorů muž s číslem 55 na zádech.

Prodloužení pak rozhodl svým gólem Michal Birner po přihrávkách Filippiho a Balinskise. "Chceme se dostat mezi nejlepší čtyři týmy. Stále bojujeme a věříme, že to zvládneme," zůstává optimistický lotyšský obránce, který proti Třinci zaznamenal 1+1.

zdroj: Youtube Bílí Tygři Liberec