„Vyhráli jsme první třetinu 3:0 a o tři branky jsme vedli i ve třetí části, ale nakonec jsme si závěr zkomplikovali. Musíme se na to podívat a něco si k tomu říct,“ uvedl po skončení zápasu dvougólový střelec Rostislav Marosz.

S týmy z konce tabulky se mnohdy hraje hůře než s favority. „My jsme věděli, že Zlín bude aktivní a budou dobře bruslit. Je nepříjemné hrát takový zápas, protože jsme byli papíroví favorité,“ zmínil Marosz možný tlak před duelem.

Marosz rozhodl nájezdovou loterii ve Vítkovicích a proti Zlínu se trefil dvakrát. „Teď mi tam něco spadlo, což je super. Musíme se ale podívat spíš na defenzivní věci. Ofenzivní sílu máme, ale nemůžeme hrát na výsledky 6:5 nebo 8:7,“ ví Marosz, kde jeho tým nejvíc tlačí bota.

Liberec zatím v dosavadním průběhu sezony neprohrál. „Stále je ale na čem pracovat. Spoustu utkání jsme otočili, což se nám nebude dařit donekonečna. Bodů si musíme vážit, začátek je super, ale na hře je určitě ještě co zlepšovat,“ uvědomuje si Marosz, že ještě ne všechno funguje na sto procent.

„Zlín prohrával zápasy o gól, byl to nepříjemný soupeř, který dobře bruslil. Do utkání jsme vstoupili dobře, vedli jsme 3:0, ale zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ uzavřel Marosz.

„Tyto zápasy nejsou jednoduché. Zlín měl nula bodů v tabulce a je na chvostu. Hrál první s posledním, což si možná fanoušci mysleli, že to skončí 10:0, ale ono to tak není,“ řekl po závěrečném hvizdu útočník Bílých Tygrů Michal Bulíř.

„I když to ze začátku vypadalo na debakl, když jsme vedli 3:0, ale pořád se hraje šedesát minut. Zápas jsme mohli mít více pod kontrolou, ale po chybách, které jsme dělali, tomu tak nebylo,“ litoval Bulíř.

„Příště se toho musíme vyvarovat a předvést určitě lepší a silnější výkon. Sice jsme získali tři body, ale ani jsme se brát nemuseli,“ uvedl Bulíř, na čem je třeba ještě zapracovat.

Čím to, že Liberec je v úvodu extraligy tak ofenzivní? „Dáváme góly, padá nám to tam. Hodně střílíme a tlačíme se do zakončení. Vytváříme si šance, což je super,“ kvituje s povděkem liberecká osmaosmdesátka.

„Na druhou stranu inkasujeme čtyři góly na zápas nebo možná i víc a je paradoxem, že jsme vůbec na prvním místě,“ diví se trochu nelogické statistice Bulíř.

„Sice góly dáme, což ale po celých 52 kol základní části určitě nebude. Přijdou utkání, kdy dáme jeden gól a můžeme 4:1 prohrát. Tohle nemůžeme vůbec dopustit a musíme zlepšit defenzivní část,“ říká Bulíř, který si je vědom toho, že i útočníci se musí zapojit do obranných povinností.

„Jsme spokojeni, protože vedeme tabulku, takže kdo by spokojený nebyl. Akorát jsme trochu nespokojeni s detaily, které řešíme v kabině. Ukazujeme si vše na videu, takže víme, kde nás tlačí bota,“ naráží Bulíř na stále ne na sto procent fungující defenzivu.

„Budeme na všem pracovat a zlepšovat se, aby se to projevilo i ostrých střetnutích,“ má jasno Bulíř.

„My jsme věděli, že Zlín jsou bojovníci. I přesto, že jsou poslední a nemají body, tak se prezentují bojovností. Jsou v těžké situace, takže psychika a hlava dělá hodně. Asi se jim nehraje tak dobře jako nám, když jsme první a můžeme si dovolit některé věci,“ zamýšlí se Bulíř nad hrou Zlína.

„Já bych ale nechtěl hodnotit soupeře, spíš bych se chtěl zaměřit na naši hru a co můžeme zlepšovat my do dalších zápasů,“ uzavřel.