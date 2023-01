Fakta - branky a nahrávky: 12. Lalancette (Jergl), 38. Blain (Kalina, Lalancette), 40. Cingel (Jergl, Blain), 51. McCormack (Blain), 65. Pilař (McCormack) – 31. Rychlovský (A. Najman), 47. Derner (Ordoš, A. Najman), 48. Frolík (Melancon, Jelínek), 60. Frolík (Ordoš, Melancon). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Kis, Axman. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 3231. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:3 – 1:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Pajer, Lev, Eberle – Kev. Klíma, Cingel, Pilař – Jergl, Lalancette, Perret – Doležal, Štohanzl, Novák. Bílí Tygři Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Birner, A. Najman, Faško-Rudáš – Ordoš, Šír, Frolík – Vlach, Rychlovský, Jelínek – Jenčovský, Dlouhý.

Už v první třetině to na ledě mezi oběma týmy pěkně jiskřilo. Do úvodní velké šance se dostal domácí Perret, ale střelou na přední tyč Neužila nepřekonal. Poté zahrozil i Liberec. Přečíslení tři na jednoho zakončoval po pěkné kombinaci Birner, vyznamenal se Kiviaho. První branky se diváci dočkali na začátku 12. minuty. Lalancette využil zaváhání hostující obrany, vyměnil si puk s Jerglem a po parádním ťukesu zakončoval do prázdné – 1:0.

V BOXU VLÁDL JANK

V prostřední části se dlouho hrálo bez větších šancí. Až v 31. minutě Liberec z ničeho nic vyrovnal. Najman nahodil puk od modré a Rychlovský ho tečoval za bezmocného Kiviaha – 1:1. Zbytek třetiny však patřil Hradci. Nejprve sice Jank nechal vyniknout Neužila, když ho neprostřelil z mezikruží. Ve 38. minutě domácí už vedli, mezi betony hostujícího gólmana propadlo bekhendové nahození od Blaina – 2:1. A to nebylo vše. V poslední minutě druhé části byl při zakončení faulován Štohanzl, z čehož vznikla mela před brankou. Jank se s velkou vervou pustil do Dernera, kterého v pěstním souboji povalil a postavil ČPP arénu na nohy. Mountfield navíc vteřinu před sirénou dokázal využít i první početní výhodu v zápase. Pěknou kombinaci zakončil do odkryté branky Cingel – 3:1.

O těžce vypracovaný náskok přišel Hradec během minuty. V čase 46:35 Birner využil milimetrové přihrávky od Ordoše a stačilo mu nastavit hůl – 3:2. Za 46 vteřin bylo srovnáno. Střelu Melancona tečoval za záda hradeckého brankáře Frolík - 3:3. Lvi však šli po další využité přesilovce znovu do vedení. Postaral se o to tvrdou střelou od modré McCormack - 4:3. V závěru zkusili hosté hru bez brankáře a vyplatilo se jim to. Vyraženou střelu doklepl ze vzduchu do sítě druhým zásahem v zápase Frolík - 4:4. Rozhodčí celou situaci zkoumali dlouhé minuty u videa, nakonec však branku uznali a šlo se do prodloužení.

V něm Východočeši ukázali, že hra tři na tři je jejich parketa. V čase 64:16 se k dorážce dostal Pilař a zařídil, že druhý bod zůstal ve městě pod Bílou věží.

"Bláznivý zápas, za stavu 3:1 bychom to měli v klidu dohrát, spadli nám tam dva góly ani ne za minutu, to se nemůže stávat. Naštěstí jsme duel dotáhli do vítězného konce," řekl po zápase střelec rozhodující branky Radek Pilař.

"Zápas nahoru dolů. Dneska na sebe můžeme být hrdí. Jsme trochu oslabeni, několik kluků je nemocných. V zápase jsme prohrávali 1:3, ale dokázali jsme se vrátit. Hráli jsme celých šedesát minut a bod jsme si zasloužili. Škoda toho prodloužení, nějaké šance tam byly na obou stranách, oni měli větší štěstí. Důležitý bod, můžeme odjet se vztyčenou hlavou," uvedl útočník Liberce Michael Frolík.