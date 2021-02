Trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta udělal dvě změny v sestavě. Do brankoviště poslal Jaroslava Pavelku a místo centra v prvním útoku zaujal Dávid Gríger, Michal Bulíř se posunul do druhé formace.

Liberec přežil oslabení v úvodu zápasu a poté si vytvořil velký tlak, který však nedokázal korunovat vedoucí brankou. Obléhání českobudějovické klece zakončil výjezdem zpoza svatyně Bulíř. Domácí se dočkali až ve 14. minutě, kdy zmatky v hostující obraně potrestal po pěkné kombinaci Michal Birner.

Vzápětí mohli hrát Tygři přesilovku po zákroku na Šíra, ale ten se sportovně přiznal u rozhodčích, že se o faul nejednalo. Záhy se na modré čáře zmocnil puku Michal Birner a bekhendovým blafákem podruhé vyzrál na Strmeně.

Na začátku druhé části hrály Budějovice přesilovku, kterou zužitkoval přesnou střelou z kruhu Zdeněk Doležal. Po polovině zápasu mohl Motor dokonce vyrovnat, ovšem při ponechané výhodě trefil Štencel jen tyčku. Poté, co se vyloučený Hanousek vrátil na led, dostal puk za Strmeňova záda Petr Jelínek.

První minuty třetího dějství přinesly zajímavé okamžiky na obou stranách. Nejprve Musil netrefil dobře kotouč, když byl úplně sám před Strmeněm. Na opačném konci kluziště měli hosté obrovskou šanci, kdy byla Pavelkova brána na chvíli prázdná, ale kotouč za čáru nepřešel, což potvrdil i videorozhodčí.

Ve 48. minutě se už Jihočeši radovali. Pořádnou bombu vyslal z kruhu Brandon Alderson a Pavelka spatřil touš až v síti. Motor zlobil až do závěrečné minuty, kdy se puku zmocnil Petr Jelínek, položil si Strmeně a bekhendem zavěsil pod víko. Liberec tak porazil Budějovice 4:2.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme spokojeni s výhrou. Nebylo to jednoduché utkání, i když to tak mohlo vypadat po první třetině. Tam jsme hráli velice dobře, kontrolovali jsme hru. Soupeř se dostal zpátky do zápasu jedním gólem v přesilovce. My jsme nebyli tak produktivní jako v minulém duelu v Budějovicích. Proto byl stav vyrovnaný až do konce. Pro nás je vítězství v této fázi sezony důležité.“

Václav Prospal (České Budějovice): „V první třetině to byla kočka – myš. Nastoupili jsme s obrovským respektem k soupeři a domácí si s námi dělali, co chtěli. K tomu jsme udělali dvě hrubé individuální chyby, Liberec se pak dostal na koně. Něco jsme si k tomu řekli po první třetině a jsem rád, jak na to kluci zareagovali. Dokázali jsme z toho udělat drama. Místo toho, abychom dali vyrovnávací gól, tak Liberec dal čtvrtý a bylo po utkání.“

Tipsport extraliga – 7. kolo

Bílí Tygři Liberec – MADETA Motor České Budějovice 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a asistence: 14. Birner (Gríger, Lenc), 16. Birner, 35. Jelínek, 59. Jelínek (Vlach, Pavlík) – 23. Doležal (Slováček), 48. Alderson (Toman, Plášil). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:2, navíc Gilbert (České Budějovice) 10 minut. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Pavelka (Kváča) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner – Lenc, Gríger, Birner – Musil, Bulíř, Najman – Pavlík, Jelínek, Vlach – Rychlovský, Šír, Špaček – Průžek. Trenér: Augusta.

MADETA Motor České Budějovice: Strmeň (Čiliak) – Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Kubíček, Lytvynov – Doležal, Toman, M. Novák – Holec, Voženílek, Jonák – Gilbert, Přikryl, Beránek – Alderson, P. Novák, Karabáček. Trenér: Prospal.