Do extraligových zápasů po restartu sezony budou Severočeši nastupovat s logy svých největších partnerů namísto tradičního tygřího loga. Na dresech se vystřídá celkem 34 různých partnerů.

„Prostor Bílého Tygra uprostřed dresu nabídneme našim klíčovým partnerům, kteří drží celý extraligový hokej nad vodou. Vnímáme to jako formu respektu, propojenosti. Hruď a srdce mají k sobě blízko, a přesně takhle blízko my k našim partnerům máme. Doufáme, že se to našich partnerů dotkne a že s námi ve spojení zůstanou i nadále,“ vyjádřil se na libereckém webu prezident klubu Petr Syrovátko.

Vedení Bílých Tygrů se odhodlalo k bezprecedentnímu a unikátnímu kroku kvůli zachování klubu, který kvůli koronaviru přišel o příjmy z reklamy, které jsou pro klub stěžejním zdrojem financí. „Je to otázka sportovního života a smrti. Přistoupili jsme k tomuto kroku z toho důvodu, abychom zachránili Tygra. Věřím, že ti, kterým na Tygrovi záleží, to pochopí.“