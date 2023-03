/FOTO/ Po pohodové výhře 4:1 si cestu za postupem do extraligového čtvrtfinále play off liberečtí hokejisté zkomplikovali. Druhou bitvu předkola před vlastním publikem nečekaně ztratili, dokonce museli skousnout, tenisovou terminologií, kanára. Bílí Tygři po famózní řadě deseti výher prohráli 0:6 a nyní se série hraná na tři výhry přesouvá na západ Čech. V sobotu i v neděli se začne shodně v 16.30. "Plzeň nás ve všem předčila. Je to ale jen jeden zápas, série je 1:1. Jedeme dál. Vítězná série skončila a je na nás, jestli v sobotu dokážeme rozjet novou," burcuje tým liberecký kapitán Petr Jelínek.

Liberečtí hokejisté (ve světlém) druhý zápas předkola play off hokejové extraligy nezvládli a Plzni podlehli 0:6. V sobotu a v neděli se budou hrát další duely na západě Čech. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Druhý zápas rozhodla až závěrečná třetina, kdy plzeňští hosté dokázali čtyřikrát skórovat.

„Z naší strany to byl špatný zápas. Od začátku do konce byl soupeř lepší, vůbec jsme se nedostávali do brankových příležitostí. Dopadlo to jednoznačným výsledkem pro soupeře. Série je vyrovnaná, teď záleží na tom, jak my v sobotu zareagujeme,“ říká liberecký trenér Patrik Augusta.

"Určitě jsem si nemyslel, že po dvou zápasech povedeme snadno 2:0. Věděli jsme, že to bude těžké, Plzeň je kvalitní soupeř. V základní části jsme s ní hráli čtyři vyrovnané zápasy. Nečekal jsem, že bychom ji měli přejet 3:0, i když by to bylo hezké. Je to prostě minus jeden zápas," rekapituluje situaci Jelínek.

Tygři se ujímají vedení v sérii. Rozhodlo nastavení hlav, říká Rychlovský

Zatímco pro liberecké fanoušky a možná i hráče byl výsledek zápasu číslo menší šok, plzeňská parta odjížděla spokojena. Po základní části tabulky dvanáctý, který deset zápasů v řadě prohrál, nečekaně ožil. „Jsme rádi, že jsme sérii vyrovnali. První utkání nám nevyšlo, trápili jsme se, ale věřili jsme, že může přijít zápas, kterým bychom se mohli nakopnout. A to se stalo, dokázali jsme si, že s takovým nasazením a srdcem můžeme hrát s kýmkoliv. Snad budeme v tomto stylu pokračovat,“ přeje si plzeňský trenér Petr Kořínek.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 11. Piskáček (Pour, Schleiss), 30. Holešinský (Schleiss, Rekonen), 45. Bitten (Hrabík, Jaroměřský), 46. Holešinský (Mertl), 51. Jaroměřský (Schleiss, Suchý), 52. Mertl (Pour). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Šimánek, Hynek. Vyloučení: 8:9, navíc J. Vlach (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváků: 4398. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Bulíř, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.