První třetina skončila bez branek, ačkoliv dvě velké šance měli domácí. Nejprve neuspěl po úniku Pavlík a po něm neslavil gól ani Musil. Po změně stran otevřel skóre plzeňský Petr Kodýtek, který zblízka nezaváhal. Liberec i nadále toužil překonat hostujícího brankáře Pavláta, ale zuby si na něm vylámali Špaček, Knot i Musil. Až v čase 35:22 se Tygři dočkali. Vlach našel před brankou Dávida Grígera, který usměrnil kotouč za Pavláta.

Těsně před druhou přestávku měl práci i Pavelka, který zneškodnil pokusy Budíka a Kracíka. V 51. minutě mohl misky vah na stranu Škodovky převrhnout Straka, ovšem netrefil prázdnou bránu. Na opačné straně si identicky počínal Najman.

Samotný závěr základní hrací doby přinesl dvojnásobnou přesilovku pro Plzeň, ale duel nakonec dospěl až do prodloužení. V něm rozhodl o bodu navíc pro Bílé Tygry Michal Bulíř, který ukázal dobrou orientaci na hranici brankoviště.

„Myslím si, že jsme viděli velice kvalitní utkání. Soupeř výborně bránil. Snažili jsme se přes řadu osobních soubojů dostat k nějakým šancím a pár jsme si jich i vytvořili. Z naší strany to byl dobře odehraný zápas. Jsem rád, že v závěru jsme urvali vítězství. Samozřejmě musím pochválit kluky z oslabení a několik zákroků Jardy Pavelky,“ ocenil hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

„Pojďme si sportovně přiznat, že Liberec byl celý zápas lepší a aktivnější. Na druhou stranu musím pochválit kluky, že to ubránili. Samozřejmě to podpořil skvělým výkonem i gólman. Jsme rádi, že jsme urvali alespoň bod. Věděli jsme, o co hrajeme, ale vývoj utkání podle toho nevypadal. Liberec nás tlačil. My jsme mohli rozhodnout v přesilovce pět na tři. Nepodařilo se a bohužel jsme v prodloužení inkasovali,“ nehledal výmluvy kouč Plzně Ladislav Čihák.

Liberec se tak vrátil zpět do elitní čtyřky.

Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 2:1 po prodloužení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)



Branky a asistence: 36. Gríger (Vlach, Najman), 63. Bulíř (Lenc) – 25. Kodýtek (Musil). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Ganger, Rampír. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Bez diváků.

Liberec: Pavelka (Král) – Vitásek, Knot, Rosandič, Kolmann, Derner, Hanousek – Birner, Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – Vlach, Jelínek, Pavlík – Špaček, Šír, Rychlovský – Dlouhý.

Plzeň: Pavlát (Frodl) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – M. Lang, P. Musil, Gulaš (C) – Kantner, Kracík (A), Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Michnáč, Přikryl, Rob.