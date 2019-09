Zápas byl speciální pro několik hráčů. Litvínovští Jaroslav Janus, Marek Trončinský, David Štich a Adam Jánošík v nedávné minulosti působili pod Ještědem. Liberecký Roman Graborenko přišel k Tygrům právě z Litvínova.

Utkání začalo svižně, oba brankáři museli hned v úvodních pasážích hry předvést své umění. Liberec mohl otevřít skóre v přesilovce, ale Januse Bílí Tygři vážněji neohrozili. Na opačné straně nevyužili početní převahu ani Litvínovští. Velkou šanci měl po střele Krenželoka Jelínek, ale puk za Januse neprocedil. První třetina tak žádný gól nepřinesla.

V úvodu druhé třetiny se před Janusem ocitl Lenc, ovšem síť za litvínovským gólmanem nerozvlnil. To se povedlo až Michalu Bulířovi, který střelou z první po přihrávce Vlacha z rohu kluziště překonal Januse. Tygři se dostali na koně, další útočnou akci zakončil Radan Lenc, který byl důrazný v brankovišti.

Litvínov se ale brzy vrátil zpět do hry, po průniku Jarůška dorazil kotouč za Peterse někdejší Tygr David Štich. Dvoubrankový náskok mohl Liberci zajistit Derner, leč před Janusem neuspěl. Do listiny střelců se zapsal až Tomáš Filippi, který zužitkoval pas Lence a zakončením do horní části branky zvýšil na 3:1 pro Liberec.

Korekci stavu měl na holi Petružálek, který si sjel ke středu hřiště, ale do černého nezamířil. Obrovskou možnost měl vzápětí Jurčík, jenž jel sám na Peterse, ale prosadil se až o chvíli později, kdy jej u tyčky našel Jánošík a Ondřej Jurčík zasunul do prázdné klece.

Při vlastním oslabení ve třech proti pěti ujel Kašpar, ale mistr bekhendových blafáků nepochodil, což mohlo Vervu hodně mrzet. Záhy totiž pálil v přesilovce Filippi, jehož dělovku Janus vyrazil pouze před Michala Bulíře, který vstřelil druhou branku v utkání.

Vstup do třetí části se povedl lépe Litvínovu, Petružálek před brankou předložil Viktoru Hüblovi, jenž měl před sebou odkrytou kasu. Ve 45. minutě sice Jelínek dostal kotouč za Januse, ale litvínovská střídačka si vzala trenérskou výzvu, po níž rozhodčí gól neuznali kvůli nedovolenému bránění brankáři ze strany Krenželoka.

O dalším gólu už ale nebylo sporu. Doudera ztratil kotouč, čehož využil Lukáš Krenželok a prostřelil Januse. Stále ale nebylo hotovo, po střele Kubáta od modré čáry dorážel nikým nekrytý Lukáš Válek. Vyrovnat se už domácím nepovedlo a Liberec tak zůstává neporažen.

Tipsport extraliga – 5. kolo

HC VERVA Litvínov - Bílí Tygři Liberec 4:5 (0:0, 2:4, 2:1)

Branky a asistence: 27. Štich (Jarůšek), 37. Jurčík (Jánošík, Kubát), 43. Hübl (Petružálek), 51. Válek (Kubát, Petružálek) - 24. Bulíř (Vlach, Hudáček), 26. Lenc (Filippi), 33. Filippi (Lenc, Marosz), 39. Bulíř (Filippi, Šmíd), 48. Krenželok. Rozhodčí: Pešina, Micka – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 4 538.

Sestavy:

HC VERVA Litvínov: Janus (Honzík) – Trončinský, L. Doudera, J. Říha, Ščotka, Štich, Jánošík, Kubát – Gerhát, V. Hübl, Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Kašpar – Válek, J. Mikúš, Zygmunt – Jurčík, Helt, Trávníček. Trenér: Šlégr.



Bílí Tygři Liberec: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd, Kotvan, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř, Birner – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, A. Musil, J. Vlach. Trenér: Augusta.