Konec roku nezastihl Rytíře v dobré formě, protože poslední dva zápasy prohráli. Zato Liberec natáhl svoji sérii, během níž bodoval v šestnácti utkáních v řadě. Duel Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec startuje v pátek 3. ledna od 18 hodin.

RYTÍŘI KLADNO

Kladenští se v prosinci prezentovali nevyrovnanými výkony, když vítězství střídaly porážky. Z posledních dvou kol vytěžili pouhý bod, když prohráli ve Zlíně 0:6 a doma s Olomoucí 3:4 v prodloužení. Kladno se v tabulce nachází na 11. místě se ziskem 39 bodů, přičemž na desátou Olomouc ztrácí pouhé dva body. Na poslední Pardubice má k dobru sedm bodů.

Středočechům se daří především na domácí půdě, kde získali 29 bodů. Na kluzištích soupeřů pak brali pouhých deset bodů, což je tituluje jako nejhorší tým v extralize na venkovních stadionech.

Nejproduktivnějším hráčem Kladna je obránce Brady Austin, který zaznamenal dvacet bodů za devět gólů a jedenáct asistencí. Austin navíc patří spolu s Ladislavem Zikmundem a Jakubem Strnadem k nejlepším střelcům mužstva.

Brankářskou jedničkou Kladna je Denis Godla, který patří mezi desítku nejlepších gólmanů v lize. V průměru pustí 2,84 gólu na zápas a úspěšnost zákroků má 91,45 %.

„My se musíme soustředit na to, abychom podávali ty nejlepší výkony a udrželi se v extralize. Mezi další aspekty řadím to, abychom vychovali nadějné mladé hráče a abychom hráli tak, aby to bavilo diváky zejména na našich domácích zápasech,“ nechal se slyšet majitel Kladna a hrající legenda Jaromír Jágr.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Liberečtí hokejisté drží málo vídanou sérii. Od konce října, kdy vyhráli v O2 aréně nad Spartou, bodovali ve všech šestnácti zápasech, přičemž prohráli pouze jednou, a to v Karlových Varech 2:3 po samostatných nájezdech. S blížícím se koncem kalendářního roku 2019 zvítězili v Litvínově a poté doma přemohli Zlín.

Díky této úchvatné bilanci se Tygři vyhoupli na první pozici v extraligové tabulce, kde v tuto chvíli disponují 63 body. Nejen, že jsou svěřenci trenéra Patrika Augusty v čele pelotonu, ale zároveň patří k nejlepším mančaftům na domácím i venkovních hřištích.

Nejproduktivnějším hráčem Liberce je útočník Libor Hudáček, který vsítil už dvanáct branek a na sedmnáct dalších přihrál. Nejlepším střelcem je Radan Lenc, který se radoval ze vstřelení gólu už čtrnáctkrát.

Poté, co měl Liberec na začátku sezony problém v defenzivních řadách, se stal brankářskou jedničkou Dominik Hrachovina. Právě strážce tygří svatyně je statisticky nejlepším gólmanem v extralize. Průměr obdržených branek na zápas činí 1,36 a úspěšnost zákroků 94,96 %. Dosud zasáhl do třinácti duelů, z nichž si odnesl úctyhodnou bilanci dvanácti výher a jedné porážky.