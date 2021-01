Pod Ještědem na sebe narazí dva týmy s aktuálně dobrou formou. Brno z jedenácti posledních zápasů nebodovalo pouze v jednom případě, kdy prohrálo v Mladé Boleslavi 0:3. Z této série vyčnívá hlavně demolice Českých Budějovic 10:4. Naposledy Kometa zdolala věčného rivala Spartu 4:3 v prodloužení.

„Byl to z naší strany i ze strany Sparty krásný zápas, plný emocí. Trochu nás mrzí, že jsme ten zápas nedotáhli do konce za tři body, protože možnosti na to byly. Trochu nám haprovala obrana v momentě, kdy jsme dali gól a soupeř hned snížil. Měli jsme držet rozestup ve skóre déle, ale jsme rádi i za dvoubodové vítězství,“ řekl asistent trenéra Komety Jan Zachrla.

V tabulce se Brno nachází na devátém místě se ziskem 44 bodů.

Liberec v úterý přišel o svoji vítěznou sérii, když prohrál ve Zlíně 3:4 po samostatných nájezdech. „Utkání rozhodly neproměněné šance z naší strany. Vytvořili jsme si hodně střeleckých příležitostí, ale bohužel jsme nebyli produktivní v koncovce. Ve třetí třetině jsme udělali dva hloupé fauly, nabídli jsme soupeři dvě přesilové hry, které využil. Podařilo se nám vyrovnat při odvolání gólmana, ale poté jsme opět nedali šance. Soupeř hrál velmi obětavě, byl houževnatý a bojoval po celý průběh zápasu. Díky špatné produktivitě si neodvážíme více bodů,“ měl jasno kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Severočechům patří v tabulce pátá pozice s 54 body.

Duel Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno začíná v pátek 15. ledna od 18 hodin. Přímý přenos vysílá HokejkaTV.