Svět se sice pomalu začíná vracet do normálu po koronavirovém útoku, ale v klasickém režimu nezačne následující sezona hokejové Ligy mistrů. Los Champions Hockey League (CHL) proběhne ve středu 3. června od 18 hodin a živě bude přenášen na webových stránkách CHL a oficiálních sociálních sítích ligy.

20. kolo extraligy ledního hokeje mezi HC Bílí Tygři Liberec a HC Rytíři Kladno. | Foto: Deník / Kamil Košun

Jak už bylo zmíněno, oproti zvyklostem se nebudou hrát základní skupiny, ale rovnou se budou losovat dvojice pro první kolo vyřazovacích bojů. Před samotným losem byly všechny kvalifikované týmy rozděleny do dvou košů na základě jejich výsledků v domácích soutěžích a umístění těchto lig v žebříčku CHL. Liberec byl nasazen do prvního koše a spolu s ním je tam ještě Třinec. Do druhého koše byla dána pražská Sparta.