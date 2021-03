Východočechům se povedl vstup do tohoto ročníku, protože úvodních pět zápasů vyhráli a usadili se na vrcholu tabulky. Potom následovaly ze strany Hradce nevyrovnané výsledky, které způsobily postupný pád. V prosinci si připsal tři výhry v řadě a stejný počin zopakoval také v únoru. Závěr základní části se Mountfieldu moc nepodařil, když z posledních čtyř utkání zvítězil jen jednou.

V tabulce tak po 52 kolech patřilo svěřencům trenéra Vladimíra Růžičky šesté místo se ziskem 89 bodů. Nejproduktivnějším hráčem Hradce v dlouhodobé fázi sezony byl Radek Smoleňák, který nasbíral 35 bodů za 20 gólů a 15 asistencí. Zároveň byl i nejlepším střelcem.

V brankovišti Mountfieldu se střídali Marek Mazanec a Štěpán Lukeš. Oba disponovali prakticky shodnými statistikami, Mazanec ale vychytal více vítězství.

Hradec absolvoval předkolo, v němž vyzval Litvínov. Mountfield využil výhodu domácího prostředí, kde zdolal Vervu 2:0 a 3:1. Postup do čtvrtfinále následně stvrdil hned ve třetím duelu v Litvínově, odkud si odvezl výhru 5:1.

„Liberec je technicky vyspělé mužstvo, jsou tam šikovní kluci, kteří si to umí nahrát do prázdné brány. Myslím si, že to nebude o moc jiné než série s Litvínovem. Musíme se na ně výborně takticky připravit. Bude to těžké, ale to už je teď vždycky,“ řekl gólman Hradce Marek Mazanec.

„S Libercem máme nějakou historii a rivalitu, takže to bude super série. Musíme hrát jako tým, poctivý hokej a bude to o tom, co my ukážeme a jak moc budeme ochotní se oddat týmu, odehrát to na vítězství bez chyb,“ uvedl kapitán Mountfiledu Radek Smoleňák.

Liberec prožil celkem úspěšnou základní část. Krizí si celek zpod Ještědu prošel na přelomu listopadu a prosince, kdy prohrál pětkrát za sebou. V novém roce ale následovala série jedenácti zápasů, v nichž bodoval a hned devětkrát vyhrál. Tygří euforii utnula až Olomouc. V únoru se sice Liberci nepovedly domácí duely se Spartou (2:5) a Třincem (0:4), ale kýženou čtvrtou pozici uhájil.

Nejproduktivnějším hráčem mužstva v dlouhodobé části soutěže byl Michal Birner, který zaknihoval 14 branek a 31 nahrávek, což v součtu dá 45 bodů. Nejlepším střelcem byl s 19 trefami Radan Lenc. Jasnou jedničkou v tygří kleci je Petr Kváča, který byl statisticky nejlepším brankářem celé extraligy. Průměrně inkasoval 2,07 gólu na zápas a úspěšnost zákroků měl 92,46 %. K tomu vyčapal dvě čistá konta.

„Těžký soupeř jako kdokoliv jiný. Víme, že mají dobře zorganizovanou defenzivu a bude těžké se prosadit,“ řekl o nejbližším protivníkovi trenér Liberce Patrik Augusta.

„Zápasy Hradce v předkole jsem sledoval. Od začátku mají postavenou hru na dobré defenzivě, disponují velkými, silnými obránci a rychlými útočníky. Základ bude naše produktivita,“ predikuje Augusta.

V poslední době se hovoří o tom, že Hradec hraje tzv. beton. „Já si beton představuju tak, že hráči ani nejezdí dopředu, takže to určitě není tento případ. Oni jsou nebezpeční i směrem dopředu,“ nesouhlasí s tvrzením o hradeckém betonu kouč Augusta.

Liberec se s Hradcem v play-off už jednou utkal. V roce 2018 spolu oba týmy svedly dramatické čtvrtfinále, po němž se z postupu radoval Mountfield.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 2020/21

Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 4:3 SN

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK 4:1

Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 2:3 SN

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK 3:1

ROZPIS ZÁPASŮ

ČF1, čtvrtek 18. 3. 2021

Liberec – Hradec (19.00 – O2 TV Sport)

ČF2, pátek 19. 3. 2021

Liberec – Hradec (17.00 – ČT Sport)

ČF3, pondělí 22. 3. 2021

Hradec – Liberec (17.00 – ČT Sport)

ČF4, úterý 23. 3. 2021

Hradec – Liberec (19.00 – O2 TV Sport)