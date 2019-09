Bílí Tygři slaví první vítězství v Lize mistrů, Belfast porazili 6:1

Bílí Tygři nastoupili do odvetného duelu základní skupiny Ligy mistrů proti Belfastu nejen s nulou v kolonce bodů, ale také bez Jakuba Valského, který zamířil do konce ledna na hostování do Kladna. I bez něj si ale Liberečtí připsali první vítězství v letošní sezoně Ligy mistrů, když doma porazili Belfast 6:1.

Utkání začalo hodně svižně, už v první minutě se domácí dostali do vedení. Po střele Dernera tečoval puk před Owenem Libor Hudáček. Tygři posléze nevyužili dlouhou přesilovku, ale diváci si vzápětí přišli na své pří komerční přestávce, kdy hlasatel vyzval fanoušky, aby se zapojili do výzvy Ligy mistrů a vytvořili v aréně pořádný hluk. Liberec se ale přeci jen dostal do dvoubrankového trháku, když sám před Owenem nezaváhal Petr Jelínek. Hosté se snažili zkorigovat skóre, ale s Longovým pokusem z pravého křídla si Peters poradil. V početní převaze se individuální akcí prezentoval Krenželok, ale po něm neuspěl tváří v tvář Owenovi ani Lenc. Po přestávce chyboval v obranném pásmu Graborenko, kotouče se zmocnil Morgan a po jeho přihrávce snížil Ben Lake. Při hře ve čtyřech objel libereckou branku Reddox, ale puk za Peterse neprotlačil, a tak udeřilo na druhé straně. Pas Jelínka zužitkoval Marek Zachar a zařídil Liberci opět dvoubrankový náskok. Záhy bylo v Home Credit Aréně ještě veseleji, Vlach totiž našel zpoza branky Libora Hudáčka, jenž z ostrého úhlu zvýšil na 4:1 pro Bílé Tygry. Své štěstí zkoušel z bekhendu Lake, ovšem Peters se překvapit nenechal. Hned v úvodu třetí periody se hostující obranou prosmýkl Bulíř, ale našel pouze připravenou Owenovu lapačku. Při vlastním oslabení se do úniku dostal Radan Lenc a behkendovým blafákem se postaral o to, že v Home Credit Aréně zazněla známá písnička od Josefa Melena. Blízko hattricku byl Libor Hudáček v přesilové hře, ale ke smůle domácího celku nastřelil jen tyč. Vteřinu před koncem upravil na konečných 6:1 Rostislav Marosz. Liga mistrů – základní skupina C Bílí Tygři Liberec – Belfast Giants 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Branky a asistence: 1. Hudáček (Derner, Birner), 9. Jelínek, 29. Zachar (Jelínek, Havlín), 30. Hudáček (Vlach), 46. Lenc (Filippi), 60. Marosz (Lenc) – 25. Lake (Morgan). Rozhodčí: Salonen, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 9:7, navíc Mullen (Belfast) 10 minut. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3 314. Sestavy: Bílí Tygři Liberec: Peters (Schwarz) – Šmíd, Hanousek, Derner, Knot, Havlín, Graborenko – Birner, Bulíř, Hudáček – Marosz, Filippi, Lenc – Krenželok, Jelínek, Ordoš – Vlach, Musil, Zachar – Šír. Trenér: Augusta Belfast Giants: Owen (Murphy) – Mullen, Leonard, Raine, Garside, Pelech, Swindlehurst – Farnham, Ward, Reddox – Wronka, Lake, Hamilton – Long, Dupuy, Smotherman – Hook, Morgan. Trenér: Keefe.

Autor: Michal Šandor