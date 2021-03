Bílí Tygři se v těchto dnech chystají na svého čtvrtfinálového soka z Hradce. „Těžký soupeř jako kdokoliv jiný. Víme, že mají dobře zorganizovanou defenzivu a bude těžké se prosadit,“ řekl o nejbližším protivníkovi trenér Liberce Patrik Augusta.

„Zápasy Hradce v předkole jsem sledoval. Od začátku mají postavenou hru na dobré defenzivě, disponují velkými, silnými obránci a rychlými útočníky. Základ bude naše produktivita,“ predikuje Augusta.

V poslední době se hovoří o tom, že Hradec hraje tzv. beton. „Já si beton představuju tak, že hráči ani nejezdí dopředu, takže to určitě není tento případ. Oni jsou nebezpeční i směrem dopředu,“ nesouhlasí s tvrzením o hradeckém betonu kouč Augusta.

„Říká se tomu beton a já si myslím, že to beton je. I když jsem slyšel, že to beton není a hrají útočný hokej. Založené to mají na těžké defenzivě a velkých obráncích, kteří svádí s námi těžké souboje. Máme čas se na to připravit a i ze vzájemných zápasů s nimi bychom mohli mít recept na to, jak jim beton rozhodit a přehrát,“ věří liberecký útočník Radan Lenc.

„Bude to o dobývání a o tom, abychom dali první gól a měli zápas ve svých rukách. Nechceme nic dohánět. Pokud utkání nemáme na své straně a nekontrolujeme ho, tak je hrozně těžké dát gól a překlopit to na svoji stranu,“ ví Lenc.

„Pan Růžička říká, že to není beton a já s tím souhlasím. Když mají šanci, tak jdou forčekovat. Hrají disciplinovaný hokej, mají nepříjemné obránce, ale věřím v náš tým, který je kvalitní. Doufám, že to kluci zvládnou,“ přidal svůj poznatek obránce Ladislav Šmíd, který v současné době okupuje marodku.

Liberec měl díky přímému postupu do čtvrtfinále několik dní volna. „Byli jsme vděční za dny volna. Pak jsme udělali rekondiční mikrocyklus, následně dostali hráči jeden den volna a ode dneška se chystáme na Hradec,“ odtajnil program minulých dnů Patrik Augusta.

„Rozhodně bylo potřeba si trochu odpočinout. Jsem hrozně rád, že jsme udělali čtyřku a mohli si odpočinout. Závěr základní části byl dost nabitý a zápasů bylo hodně. Hráli jsme až do posledního zápasu o postup a těší mě, že jsme postoupili a mohli si odfrknout,“ řekl Lenc.

Jak si Lenc užil volno? „Určitě jsem nelenošil. Dva dny jsem nejel na zimák. V poslední době jsme tady strávili strašně moc času. Byl jsem doma s rodinou, udělali jsme si procházku a věnovali jsme se něčemu i na zahradě. V hlavě jsem mohl vypnout od hokeje a třetí den volna jsem začal zase pracovat v posilovně a lehkou přípravu před nástupem na led,“ uvedl Lenc.

Jak je na tom tým po zdravotní stránce? „Kromě Tomáše Filippiho s Láďou Šmídem jsme v tuhle chvíli zdraví,“ prozradil Augusta.

„Jsem přesvědčen, že budeme připraveni. Jsme rádi za to, že jsme měli pauzu, protože sezona byla náročná, hrálo se obden a do posledního kola jsme bojovali o čtyřku, takže hráči si moc nevydechli,“ ocenil krátkou přestávku liberecký lodivod.

Kouč Augusta přiznal, že určité věci konzultuje i se současným marodem Ladislavem Šmídem. „Láďa je každý den v kabině a začal trénovat. Využíváme ho jako mentora speciálně pro obránce. Konzultujeme s ním určité věci. V tomhle nám určitě pomáhá,“ oceňuje jeho přínos Augusta.

„Koukám na zápasy seshora. Je to jiný pohled, všechno je pomalejší a mám čas si věci promyslet. Individuálně klukům říkám poznatky, co v jakých situacích udělat. Snažím se vžít do jejich situace a povzbudit je,“ řekl k tomu momentální marod Ladislav Šmíd.

Tygři si budou muset dávat pozor na Radka Smoleňáka, který sice nedostává tolik prostoru na ledě, ale dokáže být velice nebezpečný v předbrankovém prostoru. „Nejsem si jist, zda proti nám nastupoval ve čtvrté formaci, ale na druhou stranu nemůžu říct, že to bylo nějaké plus pro nás. On si dokáže vytvořit šance a být nepříjemný pro soupeře, ať už hraje v jakékoliv lajně,“ je si vědom Lenc.

„Trochu mě překvapuje, že Smoleňák nedostává moc prostoru. Ale stát se může cokoliv a mohou ho nasazovat víc. On ví, kde je jeho síla. Půjde do brány a bude se to snažit tečovat nebo došťouchat,“ předpovídá Šmíd.

Jaký je Šmídův aktuálně zdravotní stav? „Rehabilituju. Se zraněním jsem hrál dlouho a snažil jsem se vrátit zpátky. Tělo ale neoklameš. Snažil jsem se zuby nehty vyhnout operaci, až to došlo do stádia, kdy byla nutná. Po operaci akutní bolest odešla,“ uzavřel Šmíd.