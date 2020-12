Liberecká TJ těží především z nadstandardního a profesionálního sportovního zázemí ve Sport Parku Liberec. Dalšími důležitými aspekty jsou farma v Benátkách nad Jizerou a také vysoký počet mládežnických reprezentantů z řad mladých Bílých Tygrů.

Liberecká akademie v letošním ročníku zvítězila před druhou Kometou Brno a třetím Třincem. "Pro celou organizaci je to velké ocenění. Domnívám se, že po České republice je více klubů, kteří to dělají na velmi vysoké úrovni, o to víc jsme rádi, že zrovna my jsme dostali tuto cenu potřetí za sebou," těší manažera mládeže Bílých Tygrů Jiřího Bermanna. „Velký dík patří všem, kteří se na chodu naší akademie podílejí, ať jsou to trenéři, pedagogičtí pracovníci nebo provozovatel sportovišť.“

Závěr uplynulé sezony byl přitom výrazně ovlivněn pandemií koronaviru, kdy nebyly dohrány mládežnické soutěže a muselo se zrušit mistrovství světa U18. To se mimo jiné také promítlo do konečného hodnocení. Díky čemu si tedy Bílí Tygři došli pro rekordní třetí vítězství? "Liberec má skvělý mezinárodní program, v uplynulé sezoně měl hodně reprezentantů na "dvacítkách". Nejlepší akademii ale mají hlavně proto, že mají hodně mladých hráčů na farmě v Benátkách," vysvětlil šéf akademií Českého hokeje Pavel Geffert.

Na tento úspěch je klub nesmírně hrdý, nicméně je to také velký závazek do budoucna. Bílí Tygři chtějí u mládeže zapracovat na některých nedostatcích a být ještě více komplexní akademií. "Trochu chceme přehodnotit naši cestu. Letos jsme neměli nikoho na draftu a junioři už podruhé v řadě neuspěli v bojích play-off. Na to se teď chceme také zaměřit," přiznal Bermann.

Titul Nejlepší akademie Českého hokeje se uděluje od roku 2014. Nejdůležitějšími kritérii hodnocení jsou počty hráčů vychovaných pro reprezentaci, drafty NHL a nejlepší zahraniční ligy spolu s počty a vytížením juniorů v nejvyšších domácích soutěžích. Další body získávají kluby za umístění v nejvyšších mládežnických soutěžích, mezinárodní program, úspěšnost školních výsledků a jednotné kondiční testy.