Ještě předtím se ale klub na svých webových stránkách omluvil všem fanouškům za fyzický odstup, který si hráči a členové realizačního týmu drží. Ani to však nepomohlo.

Zástupci klubu uvedli, že si velice váží přízně všech fanoušků, a proto poslali velkou omluvu.

„Omlouváme se všem, se kterými se neobjímáme po utkáních, neplácáme si při odchodu do kabiny, nepodepisujeme se nebo neděláme selfie. Není to naše arogance, ale ochrana týmu před potencionálním rizikem nákazy nemocí Covid-19. Za současné situace totiž stačí jeden nakažený a celý tým se může ocitnout ve čtrnáctidenní karanténě, což by pro nás ze sportovního hlediska byla totální katastrofa,“ řekl před pár dny hlavní trenér Patrik Augusta.

Ani fyzický distanc a snaha minimalizovat riziko nákazy bohužel nepomohla. Bílí Tygři chtěli být maximálně ostražití, z čehož vyplývá, že fanoušci přišli o tradiční předsezónní autogramiádu a možná nebudou ani krátká setkání s hráči po zápasech u klubového autobusu, na což jsou jinak příznivci zvyklí.

Také po čtvrtfinálové odvetě na ledě Sparty čekaly desítky fanoušků na liberecké hokejisty, kteří jim však s žádostmi o podpisy nebo fotografie nemohli vyhovět.

„Fanoušky, kteří nás do Prahy přijeli v hojném počtu podpořit, jsme nemohli ani pořádně pozdravit. Celý tým funguje za velmi přísných podmínek, ve kterých minimalizujeme hráčům i členům realizačního týmu kontakt s vnějším světem, k těmto opatřením bohužel patří i interakce s fanoušky,“ vysvětlil kouč Augusta.

„Současnou situaci nejlépe zvládneme zodpovědným přístupem všech stran. Samozřejmě bychom s příznivci rádi navázali co možná nejužší kontakt, jako tomu bylo v minulých sezónách, ale zatím chceme být opatrnější. Nabádáme k tomuto chování i všechny hráče. Na druhou stranu je nám to všem moc líto. Velmi si vážíme toho, že nás fanoušci podporují i přes všechna omezení aktuální doby,“ uzavřel Augusta.

Kdy se nakonec uskuteční odložené semifinále Generali Česká Cupu, není v tuto chvíli jasné. Nová sezona Tipsport extraligy by měla začít v pátek 18. září. S tímto datem se zatím počítá. Zástupci vedení soutěže se nechali slyšet, že by neradi odložili začátek ročníku.

Nákaza novým typem koronaviru už postihla několik extraligových i prvoligových týmů. Například v Českých Budějovicích by mohli vyprávět.