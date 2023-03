O kousek to nevyšlo. O konečném pořadí v tabulce hokejové extraligy rozhodlo až poslední 52. kolo, Bílí Tygři Liberec po sérii devíti výher v derniéře porazili doma Vítkovice 2:1 po samostatných nájezdech a skončili pátí. To znamená, že se nevyhnou předkolu play off a v něm narazí na dvanáctou Plzeň.