V rámci spolupráce s komunitním střediskem Kontakt hráči A-týmu nakoupili potraviny a rozvezli je seniorům. Mezi dobrovolníky byli Lukáš Derner, Radan Lenc, Jaroslav Vlach a kapitán Petr Jelínek.

„Máme z toho velkou radost a myslím si, že je to i pozitivní signál pro všechny seniory, kteří musí zůstat doma, že na ně myslí nejen mladá generace, ale i sportovci, na které se dívají doma v televizi a celý rok jim fandí,“ řekla Marie Matějíčková, projektová manažerka komunitního střediska Kontakt.

„Pro mě to znamená dobrý pocit, že jsem mohl pomoct starším lidem, kteří nemohou nakupovat. S Jardou Vlachem jsme byli za paní, které bylo 91 let a za pánem, kterému je 88. To je krásný věk. My jsme rádi, že jim můžeme pomoct, když si v této době nemohou jít nakoupit,“ uvedl kapitán Petr Jelínek.

Dá se říct, že nákup je to nejmenší, co můžete udělat pro lidi? „Asi tak. Pro nás to není žádný problém. Je to otázka patnácti minut i s nákupem, takže pro nás je to maličkost,“ uzavřel Jelínek.