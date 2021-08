„V Tomáši Záborském přivádíme do týmu špičkového útočníka, který má za sebou obrovské zkušenosti z top evropských soutěží, ale i ze zámoří," řekl sportovní manažer libereckého klubu Patrik Augusta.

Rodák z Trenčína zanechal nejvýraznější stopu ve Finsku, kde se v ročníku 2011/12 stal dokonce nejlepším střelcem a druhým nejproduktivnějším hráčem. V téže sezoně vstřelil také nejvíce vítězných gólů a získal Zlatou helmu pro nejlepšího hráče soutěže.

Ve Finsku celkem získal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Stříbro navíc má i ze švédské SHL v dresu Brynäs. Vytoužený titul mu ale zatím v cenné sbírce chybí.

"Tomáš je skvělý střelec, který v průběhu své kariéry dozrál do role univerzálního útočníka se schopnostmi táhnout tým. Poslední roky patří mezi nejlépe bodující hráče svého týmu a my si od něj slibujeme zvýšení útočného potenciálu týmu. Tomáš do Liberce přichází také proto, že touží po týmovém úspěchu a já věřím, že dobře zapadne do naší organizace a pomůže nám na ledě i mimo něj,“ uvedl Augusta.

Liberec zbrojí na novou sezonu, kádr Bílých Tygrů v létě posílili například zkušený Jakub Klepiš z Komety Brna, ze švédského angažmá se pro změnu vrací Jan Ordoš.