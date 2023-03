„Hned po zápase s Vítkovicemi jsem se samozřejmě v kabině dozvěděl, že jdeme na Plzeň. Teď je důležité se pořádně nachystat na první středeční zápas. Taktické prvky budeme řešit s týmem na tréninku během pondělí a úterý. Všechny play off série jsou náročné. Plzeň má velmi rychlé mužstvo a my se na ni nachystáme jako na každého jiného soupeře,“ uvedl kouč.

Hradec Králové pozice v top čtyřce nedělní výhrou ve východočeském derby nad Pardubicemi uhájil, libereckým už vítězství k přímému nasazení do 1. kola play off nepomohla… „Samozřejmě to trochu zamrzelo, že jsme neproklouzli do čtvrtfinále, ale to už nezměníme. Teď máme tři dny na to, abychom se připravili na Plzeň a dobře zregenerovali,“ uvedl autor jediné liberecké trefy v nedělním duelu 52. kola proti Vítkovicích Michal Ivan.

Liberečtí už berou předkolo jako fakt… „Není to pro nás komplikace, jsme na takové zápasové tempo stavění. Extraliga je takhle naplánovaná, my jdeme do předkola a s tím se musíme poprat. Jsme profíci,“ vyjádřil se pro oficiální klubový web liberecký brankář Petr Kváča.

Augusta svým svěřencům za výkony v základní části gratuloval. Podle jeho slov byla z jejich strany parádní. „Liga byla letos opravdu velmi vyrovnaná a snad každý tým si prošel minimálně nějakou menší herní krizí. Nás v první polovině zastihla dlouhodobá zranění některých klíčových hráčů, ale druhá půlka soutěže byla z našeho pohledu výborná. Klukům jsem říkal, že bude rozhodovat každá maličkost, každý bod, a to bylo vidět především teď, pár kol před koncem, kdy se na obou stranách tabulky hrálo o umístění,“ zdůraznil.

Tygří smečka si do předkola play off může věřit. „Série výher přišla v pravou chvíli. Před play off byl asi nejideálnější čas, kdy mohla. Ve výsledku nejde ani tak o sérii, jako spíš o naše konstantní výkony, které jsme podávali zápas co zápas. To nás na té vlně drželo,“ dodal Kváča, jedna z opor týmu.