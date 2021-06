Nejprve dodrželi každoroční tradici a utkali se se Sokolem Rozstání. Z vítězství 3:2 se nakonec radovali domácí fotbalisté, ale následný penaltový rozstřel ovládli Bílí Tygři poměrem 6:5. Celý program odstartoval duelem malých Bílých Tygrů proti jejich tamním vrstevníkům a bylo se rozhodně na co dívat.

Utkání skončilo nerozhodně 8:8. Na hlavní zápas vybral Jaroslav Vlach velmi interesantní sestavu. „Poskládali jsme to převážně z mladých kluků. Hodně jsme sázeli na jejich rychlost a dravost, z čehož také pramenily naše brejky,“ přiznal. Do branky se postavil házenkářský gólman a mládežnický trenér Robert Soukup. V tygří sestavě byl i Michal Bulíř, který ale bude od nadcházející sezony hrát v Plzni.

Tomáš Filippi sice nehrál, a tak poslal za sebe náhradu, svého švagra Jana Tunku. Tuto skvadru doplnily mladé naděje libereckého týmu. Bílí Tygři nevstoupili do zápasu zrovna dobře a Rozstání se brzy ujalo vedení. „Rozstání bylo viditelně více natěšené. Byli dobří a drželi více balon, ve fotbalovosti byli lepší. My ale měli zase lepší fyzičku,“ všiml si Vlach.

Liberečtí nakonec vyrovnali, ale domácí se dostali do trháku 3:1, ovšem o drama se postaral svojí trefou Jakub Rychlovský. „Dříve v zápase jsem měl dost vyložených šancí, v tomto případě mě míč jen trefil do nohy a odrazil se do brány,“ popsal svůj gól Rychlovský. Těsný náskok 3:2 Sokol už udržel, ale vzápětí se šlo na penalty. V nich uspěli Tygři poměrem 6:5. Vítězný pokus zapsal Robert Soukup a tři z pěti střel Rozstání chytil Jaroslav Vlach.

„Celkově to nebylo vůbec špatné z obou stran, a hlavně nám to skvěle zpestřilo letní přípravu. Všichni jsme si to tu užili,“ pravil Rychlovský. Na závěr dne přišla na řadu autogramiáda kompletního A-týmu Bílých Tygrů.

O den později se Liberečtí představili v Hrádku, kde se střetli s tamním B-týmem v rámci fotbalových slavností u příležitosti oslav 111 let od založení klubu. Tygři chtěli odčinit své zaváhání z předchozího dne a úvod tentokrát měli famózní. Rychle se totiž prosadil Jan Štibingr, následující chybu v rozehrávce soupeře potrestal Marek Zachar a na 3:0 pro Tygry upravil Jaroslav Vlach.

„Jarda je pan fotbalista. Je to náš fotbalový lídr, který navíc i skládá sestavu,“ prozradil Jan Štibingr. Před koncem poločasu se trefili také Hrádečtí, jenže vzápětí přesně zamířili také Tygři a měli zpět své tříbrankové vedení. Zatímco v úvodní půli byli jasně lepší hosté, druhou polovinu měli navrch Hrádečtí. Branku ovšem vstřelili zase Tygři, když Jan Štibingr napálil míč z voleje. Hrádek pak ještě snížil, ale poslední slovo měl Sebastian Čederle, který uzavřel skóre na 6:2 pro Bílé Tygry.

Následné penalty však opanoval Hrádek. „Bylo to o něco těžší než proti Rozstání, protože bylo větší horko. Tentokrát nám to tam ale napadalo, takže jsme spokojeni,“ řekl dvougólový Jan Štibingr. „Bylo to fajn. Jsem rád, že jsem se zase viděl s chlapy z A týmu, což je vždycky zážitek i pro nás trenéry. Věřím, že jsme fanoušky potěšili a budeme se těšit na nějakou další exhibici,“ uvedl Robert Soukup.